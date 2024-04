Iz zasebnega v javno

Slovenske knjižnice naj bi, tudi zaradi nesodelovanja Beletrine, kmalu vzpostavile nov sistem izposoje e-knjig

© Borut Krajnc

Založba Beletrina, ki upravlja z do zdaj edino platformo za izposojo e-knjig pri nas, s portalom Biblos, naj bi z začetkom maja za uporabnike v splošnih knjižnicah portal ukinila – približno mesec in pol, preden bo za uporabnike dostopna COBISS Ela, nova platforma, ki so jo na pobudo Združenja splošnih knjižnic razvili na Inštitutu za informacijske znanosti (IZUM). To pomeni, da v tem času izposoja e-knjig za uporabnike splošnih knjižnic najverjetneje ne bo mogoča.