»Ples je disciplina in zavezanost telesnemu«

Danes praznujemo mednarodni dan plesa

Mednarodni plesni komite, ki deluje pod okriljem Mednarodnega gledališkega inštituta ITI Unesco, je 29. april razglasil za mednarodni dan plesa. Mednarodno poslanico je spisala argentinska plesalka Marianela Nunez, slovensko Irena Z. Tomažin. Pod okriljem Društva za sodobni ples Slovenije bo na Kongresnem trgu celodnevno plesno-umetniško dogajanje.

V mednarodni poslanici je Marianela Nunez pozvala vse plesalce, da se zavejo, da so dediči tradicije, ki se je skozi zgodovino skovala z umetnostjo, dostojanstvom in žrtvovanjem, "ki našo pot hrani s poklicanostjo in ljubeznijo do lepote". Čeprav "našo pozornost bolj pritegujeta sedanjost in prihodnost, brez trdnih temeljev preteklosti, brez rodovitnosti naših dežel, ples ne more uspevati. Korenine so tradicija in hkrati... hranila", je med drugim zapisala argentinska plesalka.

Irena Z. Tomažin je v svoji poetični poslanici navedla nekaj definicij plesa. Tako je med drugim zapisala: "Ples je disciplina in zavezanost telesnemu, je svoboda telesa, ki se je vsakič znova zavemo, pozabimo in spominjamo, jo gojimo in delimo z drugimi za druge... da si znova dokažemo, da smo senzibilna bitja za bližino in empatijo, za tisto, kar nam je vsem skupno..."

Društvo za sodobni ples Slovenije (DSPS), ki letos praznuje 30 let delovanja, bo ob mednarodnem dnevu plesa pripravilo pester celodnevni program. Na Kongresnem trgu bo med 11. in 18. uro stal 20 metrov dolg in štiri metre visok plesni paviljon. Naslov paviljona izhaja iz dimenzij montažnega studia, ki je bil zgrajen iz sredstev javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti, ustanovljenega leta 2011 in leto pozneje ukinjenega s sklepom nove vlade.

Irena Z. Tomažin

"Menda zdaj služi drugim namenom, sodobni ples pa medtem še vedno čaka na primerno infrastrukturo, na boljše pogoje dela in na stabilno financiranje," so zapisali v društvu, ki je pred dnevi problematiko sodobnega plesa v Sloveniji predstavilo tudi na novinarski konferenci.

Na Kongresnem trgu bodo vse dan na ogled krajša plesna dela, intervencije in videi ustvarjalk in ustvarjalcev različnih generacij. Nastopili bodo plesalci, ki so bili izbrani v okviru odprtega poziva. V sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti se bodo s svojimi miniaturami predstavili učenci in pedagogi plesnih šol, kot so Qulenium, Plesonoga, Intakt in KGBL.

V produkciji različnih zavodov pa raznoliki profesionalni ustvarjalci in ustvarjalke, med njimi Petja Sonda, Neža Pele, Jaka Škapin, Sara Janašković, Lara Matea Ivančič, Urša Rupnik in Š.I.K. kolektiv, Urša Sekirnik, Patricija Crnkovič in Tjaša Bucik, Urška Centa, Andreja Rauch Podrzavnik, Milan Tomašik, Lara Matea Ivančič, Alja Branc, Kristyna Peldova, Žigan Krajnčan, Gregor Luštek, Sara Janašković in DISKOlektiv.