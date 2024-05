TV komentar / Denar diši, denar ne smrdi

V državi dveh milijonov je razumnih glasov malo, zlasti takrat, ko začne dišati po denarju

Gost Zoran Kus in voditelj Edvard Žitnik v oddaji Intervju

© TV Slovenija

V medijskem svetu vedno znova nastopijo trenutki, ki nas trdo spomnijo, zakaj tako nujno potrebujemo javne medije. In nobenega dvoma ni, da je prav načrtovana gradnja jedrske elektrarne »Krško 2« eden takih. Do 20 milijard evrov bi znala stati ta investicija – in že zdaj je z njo vse narobe. Kar pripravimo se. Predvsem se pripravite tisti, ki ste danes mladi: spet si bodo namreč neki ljudje na vaš prihodnji račun razdelili denar, potem pa se bodo skupaj z vami čudili, kako se je to lahko zgodilo. Politiki in podjetjem je namreč uspelo v javnosti ustvariti vtis, da bodo vse težave s podnebjem za Slovenijo rešene, če pač zgradimo jedrsko elektrarno. Zgradimo to, pa se vam ne bo treba nič prilagajati in spreminjati, sporočajo državljanom, nam pa to tudi lepo leže na dušice. Kako lepo so se povezali interesi, celo nas, slehernikov, da kar spregledamo vse tiste, ki se nad projektom navdušujejo, ker bodo lahko pristavili svoj lonček k investiciji in ga napolnili z javnim denarjem.