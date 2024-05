TV komentar / Vse zamujene priložnosti

Da bi kdo odpovedal Pesem Evrovizije, ker danes v dveh članicah tega pevskega kluba poteka vojna? Ne, seveda ne.

Tudi slovenska pevka Raiven je zamudila priložnost za protest. Ga bo izvedla v finalu?

© Sarah Louise Bennett/EBU

Naj začnemo kar s citatom staroste slovenske organizacije Pesmi Evrovizije, Miše Molk, besede je izrekla v torkovi oddaji Odmevi: »Evrovizija je zelo težko izločena iz aktualnega družbenega dogajanja. Eurosong nikoli ni bil popolnoma apolitičen. Vedno se je v besedilih zaznalo nekaj ideologije. Tokrat mislim, da se je EBU malce sprenevedal in je raje posegel v besedilo izraelske skladbe, imel pa je možnost in priložnost, da Izrael izloči s tekmovanja.« Drži. Miša Molk je že s to izjavo povedala vse. A je tudi nadaljevala in do konca, a nežno zabila žeblje v to krsto evropskega televizijskega sprenevedanja: »Zakaj? S tem bi opozorili, da smo proti nasilju, proti vojni, in to bi zelo veliko pomenilo za Evropo. Ampak EBU se tako ni odločil. Mislim, da gre za dvoličnost. Tudi če letos prireditve ne bi bilo, bi to preživeli, v Gazi bo pa preživelo vedno manj ljudi.« Da, točno za to gre. Če letos ne bi bilo prireditve, bi vsi mi Evropejci – preživeli. Nikomur se ne bi nič zgodilo, nikomur od tistih, ki v tej prireditvi uživamo – nekateri tudi zgolj zato, ker sta nam všeč barvitost in robnost celotne prireditve, ki je pač na trenutke tako cenena in neumna, da je v tem že nekakšen presežek –, ne bi popolnoma nič manjkalo. Kot da pač enkrat nisi šel na svojo najljubšo zabavo.