TV komentar / Evrovizija je postala žalosten trenutek Evrope, dan, ko smo plesali na truplih in glasovali na ranjenih

Kleš svetov

Še bolje bi bilo, če ne bi nihče zmagal in bi Pesem Evrovizije dali, torej utišali za to leto, za mir in za žive v Gazi.

© Franco Juri

Velja čestitati Evropski radiodifuzni zvezi. Toliko slabega je namreč težko sproducirati v dveh tednih. Začnimo torej s prvo čestitko! Čestitamo za izjemne prihodke, ki jih je v proračun dogodka prinesel glavni sponzor Moroccanoil, izraelsko podjetje za proizvodnjo osebne kozmetike. Ne dvomimo, da so bila usklajevanja s sponzorjem težka, da je bilo težko obdržati ves denar na kupu, da so se morali torej odločevalci v Evropski radiodifuzni zvezi res plaziti okoli mošnjička, ki jih tako osrečuje. Ampak denar ne smrdi, pa čeprav je zdaj usmradil celotno Evropo. A to je šele začetek tega bednega trikotnika žalosti.