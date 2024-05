Uporabnice in uporabniki družbenih omrežij množično blokirajo zvezdnike, ki molčijo o genocidu v Gazi

Digitalna blokada

Slovenska skupina Joker out je obsodila nasilje v Gazi, ki je navdihnilo eno izmed njihovih novih pesmi iz prihajajočega albuma

© Borut Krajnc

Prvi ponedeljek letošnjega maja je v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku potekal tradicionalni dogodek Met Gala, namenjen zbiranju sredstev za Kostumografski inštitut Metropolitanskega muzeja. A to je bržkone postranskega pomena, pravzaprav gre za največji modni šov čez lužo, najbolj glamurozen, prestižen in težko pričakovan modni dogodek, ki vsako leto privabi smetano zabavne industrije, politike in športa, ki se dogodka lahko udeleži le s povabilom – kljub temu pa je za vstopnico treba odšteti 75 tisoč dolarjev.