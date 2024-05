Prepelka kot begunka brez svoje identitete

Dogajanje zgodbe je prestavljeno v sodobno okolje in čas

© Ivian Kan Mujezinović

V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bo v petek, 31. maja, ob 18. uri premiera predstave Prepelka - zgodba za vso družino Andreja Rozmana Roze v režiji Vita Tauferja. V predstavi Irena Yebuah Tiran v vlogi Prepelke kot begunka ostane brez svoje identitete in se bori z utrujajočo družinsko situacijo.

Avtor besedila Rozman Roza je novinarski konferenci povedal, da je dogajanje zgodbe prestavljeno v sodobno okolje in čas. Prepelka se skozi izzive dokoplje do življenjskega spoznanja, medtem ko njeni zlobni in sebični polsestri Mozartinka in Presleyana sanjarita o fiktivnih princih. V zgodbi je želel predstaviti kombinacijo groznega in zabavnega.

Preoblikoval je dva elementa Pepelkine zgodbe. Kot so zapisali v SMG, sta sporni vlogi njenega očeta, ki jo prepusti psihičnemu in fizičnemu mučenju svoje žene in njenih hčerk, ter princa, ki naj bi bil "glavni zadetek na socialni loteriji".

"Dogajanje zgodbe je prestavljeno v sodobno okolje in čas. Prepelka se skozi izzive dokoplje do življenjskega spoznanja, medtem ko njeni zlobni in sebični polsestri Mozartinka in Presleyana sanjarita o fiktivnih princih."



Andrej Rozman Roza

Režiser Taufer je poudaril prikazan "kulturni produkt vladajočega in privilegiranega razreda" v predstavi. Po njegovih besedah ima družina o sebi "blazno lepo sliko", hkrati pa izkoriščajo in maltretirajo Prepelko kot v prvotni zgodbi. Dodal je, da predstava postavlja gledalca pred dilemo, kaj je dobro in zlo. Kot pomemben element je izpostavil "stičišče in križišče večine problemov civilizacije, kulture, in vrednot".

V izjavi za STA je povedal, da gre za isti model, strukturo in vloge, ki se danes kažejo skozi prepoznavne figure. Rozman Roza se ni oddaljil od starih pravljičnih modelov, hkrati pa je povedal sodobno zgodbo o begunki v privilegiranem svetu.

V predstavi igrajo: Irena Yebuah Tiran, Mojca Partljič, Romana Šalehar, Maruša Oblak, Dario Varga, Matej Zemljič, Ivan Godnič in Ivan Rupnik.

Glasba: Aleksander Pešut - Schatzi, scenografija: Barbara Stupica, kostumografija: Alan Hranitelj, koreografija: Natalija Manojlović Varga, oblikovanje svetlobe: Andrej Hajdinjak, oblikovanje zvoka: Silvo Zupančič, oblikovanje videa: Krištof Modic, oblikovanje maske: Nathalie Horvat, Alan Hranitelj, lektorica: Mateja Dermelj, korepeticija: Diego Barrios Ross.