Dnevi solidarnosti s Palestino v Mariboru

Do 13. junija se bo odvila vrsta različnih dogodkov, s katerimi želijo opozoriti na trpljenje palestinskega naroda

Predstava Med dvema zidovoma

© Kud Transformator

Z branjem palestinske literature in poezije v GT22 se bo danes v Mariboru začel sklop dogodkov, ki jih pripravljajo nevladne organizacije in posamezniki s področja kulture in mladine v znak solidarnosti s Palestinci. Do 13. junija se bo odvila vrsta različnih dogodkov, s katerimi želijo opozoriti na trpljenje tega naroda.

"Vsled grozot, ki se dogajajo, želimo skozi palestinska pričevanja in literaturo, gledališke predstave, fotografsko razstavo, filme, predavanja, pogovore in analize ekonomsko-politične srži, ki poganja nenehno vojno stanje in zaostrovanje razmer, osvetliti ustvarjanje, trpljenje in boj palestinskega ljudstva za svobodo," so v vabilu na dogodke zapisali v iniciativi Dnevi solidarnosti s Palestino v Mariboru.

Zavedajo se, da z branjem palestinske literature ne bodo mogli ustaviti vojne. "Kljub temu pa si srčno želimo, da bi z branjem literature, povezane s Palestino, v našo javnost prinesle boljši vpogled v bogato zgodovino in kulturo Palestink in Palestincev, saj menimo, da bi nam lahko bila bolj poznana, bolj blizu. Kajti iz bližine ter razumevanja vznika solidarnost," sporočajo.

Ob tej priložnosti bo izšla posebna številka časnika IndiJanez, ki bo v celoti posvečena temi izraelske okupacije Palestine in bo brezplačno distribuirana po lokalih in drugih zbirališčih v Mariboru. Na več lokacijah bo tudi razstava fotografij Usmerimo pozornost na Gazo, ki jih je posnel fotograf Mohamed Zanun novembra lani v Gazi.

V ponedeljek bo v Vetrinjskem dvoru predstava Med dvema zidovoma, ki je bila premierno prikazana jeseni 2014 in se ukvarja z intimnimi izkušnjami Palestink in Palestincev in dojemanjem razmer na Bližnjem vzhodu na Zahodu.

Sledila bo projekcija filma Arabske podobe v Sloveniji, ki odgrinja vsakdanji svet Arabcev in njihovih otrok, ki živijo v Sloveniji. Prav tako bodo predvajali dokumentarni film Pripoveduj svojo zgodbo, majhna ptica, ki pripoveduje o izkušnjah sedmih palestinskih žena, ki so v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sodelovale v oboroženem odporu palestinskega ljudstva in zaradi tega preživele velik del svojega življenja v izraelskih zaporih.

V torek bo v Kulturnem centru Pekarna projekcija filma 5 razbitih kamer, ki se osredotoča na izraelsko kolonizacijo Zahodnega brega. V sredo pa bodo gostili pogovor ob predstavitvi revije Borec, katerega obsežni sklopi o Palestini prinašajo palestinska pričevanja in poezijo upora ter mednarodne apele, pogovore in analize.

Dogajanje se bo zaključilo v četrtek z dogodkom Ambasada Svetlane Makarovič: Vsakdo umira 1x sam/ Kindertotenlieder v GT22.