TV komentar / Lažnivec Matej Tonin

Seveda ljudje lažemo. Ampak nekateri lažejo hudobno, zlonamerno.

Matej Tonin v ponedeljkovem predvolilnem soočenju Evropske volitve 2024

© POP TV

Laž obstaja na vseh ravneh našega življenja. A ko se otrok zlaže, da ni pojedel čokolade, čeprav jo ima okoli ust, ali najstnik, da je prišel domov ob treh, pa čeprav ravno zaklepa vrata, ali pa, ko se človek sam sebi zlaže, da je šel na eno pivo, je to človeško. In tudi nič takega ni bilo, ko je predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, morda celo zaveden od svojih lastnih trolov in trotov, pred več kot dvema letoma prvič izjavil, kako se Inštitut 8. marec in njegova direktorica Nika Kovač financirata iz državnega proračuna. Takrat smo si rekli, ok, čvekal je neumnosti, ni vedel, ni preveril. Že takrat pa je dobil odgovor in tudi dokaz iz javne baze nakazil javnih sredstev Erar, da to ni res. Da je politika Inštituta 8. marec prav to, da ne želi denarja iz slovenskega proračuna, da se financira prek mednarodnih razpisov za nevladne organizacije, da tudi Nika Kovač ne prejema nobenega denarja od države. Kako so se trudili Janševi mediji, da bi pri Niki Kovač in Inštitutu 8. marec kaj našli! Niso. Ampak Janša je Janša. In Janševi mediji so enaki. Janša zavestno laže, kot bi to idejo pobral iz Goebbelsovega učbenika, kjer ta pravi, da kot član nacionalsocialistov laž ponavljaj in laži na veliko, ker ljudje lažejo le o malih stvareh, o velikih pa mislijo, da se o njih ne spodobi lagati, in zato verjamejo, da tega ne počne tudi nihče drug. Ampak Janša je Janša. Njemu ni nič sveto.