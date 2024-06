Monogamnost je dolgčas!

Monogamnost je problem – poliamorija je rešitev!

za

Več kot dva. Štirje mali odrasli (Neljä pientä aikuista, 2023, Selma Vilhunen).

Finski film Štirje mali odrasli sporoča: monogamnost je dolgčas! Monogamnost je represija! Monogamnost je predsodek! Monogamnost je problem – poliamorija je rešitev! Ko Juulia (Alma Pöysti), liberalna poslanka, nova zvezda fiktivne stranke (Enakost), ugotovi, da jo Matias (Eero Milonoff ), njen mož, sicer protestantski pastor, vara s precej mlajšo Enni (Oona Airola), ji Praktični vodnik po etični poliamoriji pokaže pravo pot, no, alternativo – namesto da bi se ločila, se z obema spolno združi. In ko si še sama omisli partnerja, nebinarno drag-queen Misko (Vilhelm Blomgren), se spolna koalicija razširi in diverzificira (kvirizira, če hočete). S poliamorijo vsi dobijo. Nihče ne izgubi. Vse je sporazumno, spoštljivo in transparentno – poliamorija jih osvobodi. Toda svoboda ima vedno drobni tisk izključitev, potlačitev in mikrogresivnosti – kdo ima v tej komuni, poliamorijski skupnosti, utelešenju konsenzualnosti, liberalnosti in progresivne permisivnosti, več pravic?

Enni in Miska, ki sta le skrivna ljubimca uglednega zakonskega para, čutita diskriminacijo – potreben bo coming out. Seks ni nikoli le seks. Ne, seks ni dobrodelna prireditev. Vprašanje je le, ali bo presežek seksa – udejanitev najskrivnejših želja – utišal željo? In seveda: ali bodo partnerji v poliamoriji videli dokaz, da spolno razmerje obstaja, da torej sami vedo, kaj hočejo in želijo? Ali pa bodo – magari na komičen način – spoznali, da poliamorija ne pomeni, da obvladuješ svojo željo in da si varen pred »umazanijo« seksa, da je želja kletka, ki se je ne znebiš s permisivnostjo (ali srečo ali močnimi čustvi), da seks vedno pride ozaljšan z zatiranjem (fantazijami, ljubosumjem, nosečnostjo ipd.), da užitek potrebuje ovire, zapreke, prepovedi, in da si sredi največjega užitka za sam užitek najbolj prikrajšan?

(Kinodvor + kino art mreža)

