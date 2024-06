Filmski teden Evrope / Sodobni evropski filmi pod zvezdami

Potekal bo v več kot 20 slovenskih mestih, kjer bo na ogled 41 brezplačnih filmskih projekcij

Anatomija padca

Filmski teden Evrope, ki se začenja danes, bo tudi letos ponudil sodobne evropske filme pod zvezdami. V več slovenskih mestih bodo na brezplačnih projekcijah vse do septembra vrteli filme, ki so prejeli podporo podprograma Ustvarjalna Evropa Media za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije.

Letošnji Filmski teden Evrope bo potekal v več kot 20 slovenskih mestih, kjer bo na ogled 41 brezplačnih filmskih projekcij iz sodobne evropske filmske produkcije. Filmi bodo med drugim na ogled v Ajdovščini, Izoli, Sežani, Rogatcu, Velenju, Celju, Mariboru, Zagorju, Trbovljah, Hrastniku, Litiji, Murski Soboti in Slovenj Gradcu.

Med filmi, ki jih bodo zavrteli, bosta zmagovalca Cannesa Anatomija padca Justine Triet in Trikotnik žalosti Rubena Östlunda ter domača filma Šepet metulja Alena Pavšarja in Gepack Žige Kukoviča.

Izbrani filmi so prejemniki podpore podprograma Ustvarjalna Evropa Media za spodbujanje evropske filmske in avdiovizualne industrije ali pa so bili uvrščeni v izbor za evropsko filmsko nagrado občinstva lux, ker so z odpiranjem družbenih in političnih vprašanj posegli v središče evropske javne razprave. Film je namreč kot medij množične kulture idealna platforma za razprave ter razmišljanje o prihodnosti Evrope, so sporočili organizatorji.

Filmski teden Evrope že vrsto let organizirajo slovenske regionalne točke Europe Direct v sodelovanju z lokalnimi partnerji, Centrom Ustvarjalna Evropa, predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji.

PD8_q2s5EHs

nUspSvW4HgQ