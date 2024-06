TV komentar / Kako se je Marjan Šarec kislo veselil, da gre v Bruselj za poslanca

Serpentinškov veseli dan

Minister Marjan Šarec (drugi levo) v pričakovanju izidov volitev v evropski parlament

V očeh povprečnega državljana Slovenije je služba evropskega poslanca sanjska služba. In iskreno povedano: mogoče nam gredo tudi zato te volitve v evropski parlament malo na živce. Ker glasujemo o tem, kdo bo dobil 9K evrov vredno službo za pet let in potem še slaba dva tisočaka dodatka k pokojnini, ko bo prišel ta čas, pri čemer se sploh ne ukvarjamo s tem, da vsi poslanci dobijo še okoli pet tisoč evrov na mesec, tako za zraven, za stroške doma. Malo smo zavistni, kajne, ko pomislimo na to? Malo nam je težko podariti to tem ljudem, ki jim gre že tako dobro, se nam zdi. Sploh če gre ves ta denar ljudem, ki so že poslanci v slovenskem državnem zboru, kar tudi ni najbolj trda služba na svetu.