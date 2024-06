Kako bi lahko današnja družba delovala na drugačen način?

Na letošnjem festivalu Spider v ospredju droni, jate in druge oblike združevanja, ki temeljijo na solidarnosti in preseganju uveljavljenih norm sodobnega kapitalizma

Arno Ferrer in Gilles Polet: Kuir

© Valérie Frossard

Na Plečnikovem avditoriju za Tivolskim gradom se bo 19. junija začel festival radikalnih teles Spider z naslovno temo Brneči algoritmi jate. Na letošnji 13. ediciji festivala z obliko plesa v ospredje postavljajo drone, jate in druge oblike združevanja, ki temeljijo na solidarnosti in preseganju uveljavljenih norm sodobnega kapitalizma. Skupno se bo na festivalu zvrstilo 27 dogodkov, ki jih bo soustvarilo več kot 70 nastopajočih iz 16 držav.

Kot je na novinarski konferenci dejal umetniški vodja festivala Matej Kejžar, se glede na udar grozljive tehnologije in neuničljivih materialov letos osredotočajo na drone in algoritme. Te so povezali z roji in jatami, ob tem pa je izpostavil brenčanje rojev brez cilja, medtem ko imajo jate ptic usmerjeno formo in cilj kot droni in algoritmi "v našem paralelnem svetu".

V izjavi za STA je vodja festivala Žiga Predan kot rdečo nit festivala označil ples v vseh formah. Letos poskušajo v kombinaciji plesnih predstav in brnečih algoritmov jat ugotoviti, kako bi lahko današnja družba delovala na drugačen način.

Festival bo 19. junija odprl koreograf in eklektični plesalec Andreas Hannes z novim delom Zibanje, ki namesto trdega in krčevitega koraka predlaga nelinearnost, radovednost in igro. Za letošnji festival sta umetniške moči združila tudi Marc Vanrunxt in Igor Shyshk s projekcijo #9, ki združuje material iz njunih nedavnih skupnih projektov.

Naslednji dan bo nastopila plesalka Elise Zuppini v predstavi Himalaya, ki jo lahko razumemo kot raziskovanje materialnih in čutnih razsežnosti telesa ter realnosti kot kompleksnega spleta različnih sistemov, so zapisali pri festivalu Spider. V plesni predstavi NO/MAS/SACRE, ki je na sporedu 20. junija, želi Reinaldo Ribeiro v sodelovanju s plesalko Aymaro Parola in pianistko Leo Petra prikazati represivne norme prek dekolonialne in feministične perspektive.

Med festivalskimi predstavami zadnjega dne izpostavljajo še predstavo skupine AHA COLLECTIVE. Osrednja tema njihove plesne projekcije Dense Piece sta zgoščenost in gostost. Netekmovalnost in radikalno empatično razmerje, v katerem ni zmagovalca in poraženca, bosta zadnji dan predstavila Arno Ferrer in Gilles Polet.

Na festivalu pričakujejo tudi predstavo Adagio plesnega dueta Marca Vanrunxta in Stefa van Looverena, amsterdamsko plesno skupino Trevoga, Marka Požlepa z glasbenim vložkom, raziskovalca perofrmansa Nenada Jelesijevića in koreografinjo Sonjo Pregrad.

Poleg plesnega dogajanja bodo na sporedu tudi radikalni pogovori in vrsta DJ setov, med drugim bodo nastopili DVMIR, Raketa, Mima in nastynancy. Radikalne pogovore je kuratorka Bara Kolenc zasnovala v dveh delih. S tujimi in domačimi gosti se bodo pogovarjali o umetni inteligenci in revoluciji.

Dogodki bodo potekali na Plečnikovem avditoriju za Tivolskim gradom, radikalna pogovora bosta na Jakopičevem sprehajališču.