Umrla je Tereza Vuk

Pisateljica in kolumnistka je bila stara 47 let

Tereza Vuk (1976 - 2024)

Umrla je slovenska pisateljica in kolumnistka Tereza Vuk, ki je bila za svojo zadnjo knjigo Zakaj ima moj hudič krila nominirana tudi za kresnika za najboljši roman preteklega leta. Stara je bila 47 let.

Bila je tudi avtorica knjig Creepyatrija in Kolumniatrija, sicer pa je slovela po svojem sočnem in slengovskem jeziku, nemalokrat so jo primerjali tudi z Bukowskim.

Njen dolgoletni urednik Marko Crnkovič je ob tem na omrežju X zapisal sledeče: "Tereza Vuk je umrla. Pred kake pol ure sem izvedel od njenih sorodnikov. Bil sem prepričan, da nas bo vse preživela. Danes bi morala biti objavljena njena kolumna, pa se mi je včeraj opravičila, da ji ne znese, ker že nekaj dni leži. Njeni noni v slovo je bila nepričakovano njena zadnja. In jaz sem jo še nevede zlovešče opremil s simbolično fotko napisa z nagrobnika."

Objava dolgoletnega urednika Tereze Vuk Marka Crnkoviča na omrežju X

Za pisanje je postavila pogoj, da njena besedila, tako kot v njenih knjigah, ostanejo v slengu, saj se je zbala, da bi sicer zbledela pristnost, nerazdružljivo povezana z njenim boemskim življenjem, ki jo je peljalo tudi po marsikateri trnovi poti. Droge, alkohol, odvisnosti. Svojih težav ni nikoli skrivala – ravno nasprotno, iz te podobe v ogledalu je ustvarila antijunakinjo, osrednji lik v svojih knjigah.

"Če si v resnici bolj deprast človek, ampak dobrovoljček, je smeh nekakšen tvoj obrambni zid. Da ti ljudje ne pridejo preblizu," je med drugim dejala lani, ko smo jo portretirali v Mladini.

