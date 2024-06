»Iskal sem življenje, našel sem smrt«

Razstava Alojza Krivograda - Futyja z bojišč na Balkanu

© Alojz Krivograd - Futy

Koroški pokrajinski muzej je v muzeju na Ravnah na Koroškem pripravil razstavo Mladininega fotografa in fotoreporterja Alojza Krivograda - Futyja z naslovom Iskal sem življenje, našel sem smrt. Na razstavi so predstavljene njegove fotografije z bojišč na Balkanu po izboru Toma Jeseničnika.

Kot so ob razstavi zapisali v muzeju, so Alojza Krivograda - Futyja njegov nemirni duh, empatija do ljudi in prepoznavanje pomembnosti političnih odločitev v prelomnem zgodovinskem obdobju oblikovali v vojnega fotoreporterja. Njegov prostor ustvarjanja je na izteku osmega in začetku devetega desetletja 20. stoletja postalo bojno polje na Balkanu. Tam ga je na poti iskanja življenja prehitela smrt, zaukazali pa so jo ljudje, ki so odločali o življenju in smrti s črno-bele perspektive.

© Alojz Krivograd - Futy

Alojz Krivograd - Futy (1964-1992) je bil fotograf in fotoreporter z Raven na Koroškem. S fotografiranje in izdelovanjem fotografij v domači temnici se je ukvarjal že v mladosti.

Po končani gimnaziji na Ravnah na Koroškem je študiral novinarstvo, vendar študija ni dokončal. Kot fotograf je najprej delal za študentsko Tribuno in kasneje za Mladino. V letih 1988 in 1989 je delal v Prištini na Kosovu, ko se je leta 1991 začela vojna, pa je spremljal dogajanje na Hrvaškem in v Bosni.

Njegove posnetke z vojnih žarišč na Balkanu so objavljali ugledni mednarodni časopisi, kot so Newsweek, Stern, Observer, Time in Globus. Po tem, ko so ga leta 1992 v Foči v Bosni zajele srbske paravojaške sile, pa se je za njim izgubila sled.

PREBERITE TUDI: