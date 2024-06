Vogue / Na naslovnici nemške izdaje 102 leti stara ženska, ki je preživela holokavst

Margot Friedländer je znana po tem, da si že več let prizadeva, da ne bi pozabili grozot holokavsta

Na naslovnici nemške izdaje modne revije Vogue za julij in avgust bo ovekovečena 102-letna Margot Friedländer, ki je preživela holokavst. Friedländer je znana po tem, da si že več let prizadeva, da ne bi pozabili grozot holokavsta. Dvojna izdaja bo izšla 22. junija. Nosilna tema poletne številke revije bo ljubezen.

Z naslovnico želi revija izkazati čast Margot Friedländer, ki je preživela holokavst. Na naslovnici dvojne številke bo 102-letnica v rdečem plašču, so sporočili iz nemške izdaje revije.

Naslovnica revije Vogue

© Vogue

Člani uredništva revije so se za večstranski portret s Friedländer srečali štirikrat. Z njo so tudi spregovorili o grozotah nacionalsocializma, njeni vrnitvi v Nemčijo in njenih prizadevanjih kot preživeli holokavst.

"Številni jo poznajo kot osebo, ki je preživela holokavst, a ni preživela le nacistov, ampak tudi izdajo in izgubo. Ima vse razloge za zagrenjenost, a ostaja odprta in se ne pusti zvleči na nobeno stran."



Kerstin Weng,

glavna urednica nemške izdaje revije Vogue

"Na naslovnici te številke bo najbolj pozitivna oseba, kar jih poznam," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedala glavna urednica nemške izdaje Voguea Kerstin Weng. "Številni jo poznajo kot osebo, ki je preživela holokavst, a ni preživela le nacistov, ampak tudi izdajo in izgubo. Ima vse razloge za zagrenjenost, a ostaja odprta in se ne pusti zvleči na nobeno stran", je še dodala.

Friedländer je ena redkih še živih prič preganjanja in umorov Judov v času nacizma. Za svoje delo proti pozabi nacističnih zločinov je prejela že več nagrad, vključno z nemškim redom za zasluge. O njej so posneli tudi dokumentarni film z naslovom Don't Call It Heimweh (Ne recite temu domotožje). Film z letnico 2004 je režiral nemški filmski ustvarjalec Thomas Halaczinsky.