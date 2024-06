TV komentar / Le kaj je rekel Matjaž Nemec?

In res je bila to edina zanimiva izjava v celotni Tarči

Podpredsednika Gibanja Svoboda in SD, Matej Arčon in Matjaž Nemec, v oddaji Tarča

© TV Slovenija

Tudi plačani gledalci televizije, torej podpisana Stanka Prodnik kot avtorica teh vrstic, včasih ne moremo več, na primer ne moremo po mesecu predvolilnih oddaj in štirih dneh povolilnih analitičnih oddaj pogledati še ene Tarče na to isto temo s temi istimi ljudmi, ki smo jih morali gledati en mesec. Saj, če bi bil kdo drug, kakšen nov, morda sociolog ali kulturolog, ampak ne: spet so bili v studiu kandidati. Razumemo, razumemo, pač gospa Erika in gospa Tarča tudi hočeta dodati svoj lonček k volitvam. Pa res ni drugih ljudi? Ni mogoče najti res nič novega? Je to načrtno mučenje nas gledalcev? Je gledanost previsoka?