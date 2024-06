Filmske projekcije 45 metrov pod zemljo

Od 27. do 30. junija bo v Hrastniku potekal 4. Festival delavskega filma Kamerat

Na festivalu bodo predvajali tudi dokumentarni film Stekleničarji v režiji Nemanje Vojinovića

Od 27. do 30. junija bo v Hrastniku potekal 4. Festival delavskega filma Kamerat, edini tovrstni festival, kjer si projekcije lahko ogledate 45 metrov pod zemljo. Filmi predstavljajo delavsko-industrijsko dediščino in boj za pravičnost. Z letošnjim festivalom bodo obeležili 90. in 10. obletnico stavk zasavskih rudarjev. V ospredju bodo francoski filmi.

Kamerat je prvi in edini festival delavskega filma v Sloveniji in eden redkih tovrstnih na svetu. Namen festivala je skozi film raziskovati položaj delavstva na presekih med zgodovino ter prihodnostjo, vprašanje spreminjajočega koncepta dela in delavskih pravic v raznolikih družbeno-ekonomsko-tehnoloških kontekstih, so zapisali na spletni strani. Kot je za STA povedala vodja festivala Nina Kavzar, festival poudarja pravice delavcev, solidarnost, tovarištvo in skupen boj za boljši jutri.

Letošnji program vključuje nabor 26 filmov, ki so razdeljeni med filme v fokusu, dokumentarne, celovečerne, kratke in animirane filme. Tako kot lani bodo filme predvajali v rudniškem rovu in kompresorski postaji, iz katere se je še pred dobrim desetletjem v rudnik dobavljalo komprimiran zrak za pogon delovnih strojev. Za letošnje dogajanje na prostem so izbrali nekdanjo rudarsko kolonijo, kjer so pred leti bivale knapovske družine.

Kot letošnjo novost je Kavzar opozorila na organizirano rudarsko turo, na kateri si bo ob spremstvu lokalnega vodnika mogoče ogledati rudarske prostore in muzej. Četrto izvedbo festivala bodo 27. junija odprli s koncertom zasedbe Laibach.

Francija je po besedah programskega vodje festivala Simona Tanška država upora, zato so jo izbrali za državo v fokusu. Predvajali bodo zabavno dramo Vseeno mi je režiserja Emmanuela Marreja in Julie Lecoustre, ki je bil pred nekaj leti uvrščen na program filmskega festivala v Cannesu, drami Štiri minute na sobo režiserja Emmanuela Carrerea in Zakon trga režiserja Stephanea Brizeja ter kratki film Čas je potekel v režiji Camille Lugan.

Delavski boj bo tudi letos rdeča nit petkove večerne okrogle mize Upor!. Na okrogli mizi Zgradimo boljši svet - prihodnost je zelena! bodo govorili o okoljskem udejstvovanju in zeleni politiki, v nedeljo pa o pogojih dela filmskih ustvarjalcev.

Najmlajšim bodo namenjene delavnice in dopoldanske brezplačne projekcije otroških animiranih filmov.

Na festivalu sodelujejo z drugimi delavsko-industrijskimi kraji po Sloveniji, kar so že lani poimenovali Kamerati kameratom. Projekcije filmov se selijo še v Trbovlje, Idrijo, Litijo, Celje in Velenje.