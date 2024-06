TV komentar / Državnica

Predsednica republike je v govoru obudila čas Milana Kučana, Danila Türka in pokojnega Janeza Drnovška

Prihod predsednice države Nataše Pirc Musar na proslavo ob dnevu državnosti

© Luka Dakskobler

Nagovori državnikov so v belem svetu tudi danes, torej leta 2024, še vedno pomemben dogodek, odmerjen in premišljen. Govori se namreč pripravljajo natančno, z razmislekom, pri pisanju pa po vsem omikanem svetu sodelujejo kabineti predsednikov in predsednikov vlad z najboljšimi razmišljevalci v državi. In tako so govori res nekaj posebnega, z modrimi in temeljnimi sporočili, tu pa tam kakšnim dovtipom ali šalo, ki razbremeni malo težje ozračje – a sporočila so vedno močna in premišljena. V Sloveniji smo se dobrih govorov državnikov kar malo odvadili, k temu pa je največ prispevalo desetletje praznih in zgolj nastopu namenjenih stavkov, ki jih je z mesta predsednika izrekal bivši predsednik Borut Pahor. A kdor se še spomni govorov Milana Kučana in Danila Türka, zlasti prvi je bil naravnost izjemen, ve, o čem govorimo. Pričakovanja so danes tako nizka ne le zaradi Pahorja, ampak tudi zaradi praznine, ki že od časa Janeza Drnovška seva iz govorov predsednikov vlade. Zadnji predsednik vlade ni izjema. Plitkost je postala zapoved.