Napovednik za Netflixov film, ki so ga snemali tudi v Piranu

Film si bo mogoče ogledali od 16. avgusta dalje

© Netflix

Spletna platforma za ogled televizijskih serij in filmov Netflix je nedavno objavila napovednik za akcijski triler, ki so ga med drugim snemali tudi v Piranu. Film, kjer sta v glavnih vlogah zaigrala Halle Berry in Mark Wahlberg ter v režiji Juliana Farina, naslovom The Union, si bo mogoče ogledali na Netflixu od 16. avgusta dalje.

Mike (Mark Wahlberg) je gradbeni delavec iz Jerseyja, ki se nenadoma znajde v svetu vohunov in tajnih agentov, ko se v njegovem življenju ponovno pojavi njegova srednješolska ljubezen Roxanne (Halle Berry) in ga vplete v visoko tvegano misijo ameriške obveščevalne službe, so vsebino filma povzeli pri Netflixu.

Napovednik filma, v katerem je mogoče prepoznati piranske lokacije, je na ogled na povezavi sta.si/qjs6fc.

V času snemanja v Piranu so si ministrica kulturo Asta Vrečko, minister za gospodarstvo Matjaž Han in direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar ogledali glavno snemalno enoto in se srečali z režiserjem Farinom, izvršno producentko Jennifer Madeloff in člani filmske ekipe.

Ministrica Vrečko je takrat poudarila, da je snemanje največjega filmskega projekta v Sloveniji pomemben dogodek za slovensko filmsko industrijo. Kot je pojasnila, so v obsežen projekt "vključene tudi slovenske koproducentske ekipe in veliko slovenskih delavcev in delavk na področju filma, ki sodelujejo s kolegi in kolegicami iz najrazličnejših držav, saj so takšne velike produkcije vedno tudi mednarodne".

Nataša Bučar pa je odločitev producentov za snemanje pri nas takrat razumela kot "potrditev, da imamo v Sloveniji odlične snemalne lokacije, izkušene filmske delavce in vso potrebno infrastrukturo za servisiranje tudi največjih filmskih produkcij na svetu".

The Union so snemali na različnih lokacijah v Sloveniji, večji del v Piranu. Predvidenih je bilo 17 snemalnih dni. Pri projektu je sodelovalo več kot 340 slovenskih delavcev, kar je več kot polovica celotne ekipe. Slovenski sodelavci so bili prisotni na več ravneh: organizaciji, produkciji, na področju scenografije, so v tehnični ekipi, pa tudi asistenti v sektorjih kostumografije in filmske maske in sektorja slike in zvoka.

Angažirali so tudi številne t.i. vajence, vključenih pa je tudi na stotine statistov. Predvideno število vseh sodelujočih slovenskih in tujih filmskih delavcev je bilo 650, z igralci in statisti pa se naj bi število povzpelo na kar 1500. Skupna predvidena poraba sredstev za priprave in snemanje v Sloveniji je bila ocenjena na deset milijonov evrov.

Netflix je po lastnih navedbah ena vodilnih platform za ogled filmov in televizijskih serij. V več kot 190 državah ima 270 milijonov naročnikov.

vea9SdnRMyg