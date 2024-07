Hvala, Cristiano Ronaldo / Pogovoriti se moramo o moških solzah

Je šlo na koncu tekme tudi vam na jok?

Čustveni Ronaldo, potem ko je Jan Oblak obranil njegovo enajstmetrovko.

© TV Slovenija

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro bo 5. februarja 2025 star 40 let. Je eden najboljših nogometašev vseh časov. Enajstmetrovke so zanj kot za nas kuhanje jutranje kave. Saj veste, to je nekaj, kar naredimo napol prisebni, z levo roko in enim odprtim očesom. A včasih nam uspe zjutraj kavo politi. Ali pa narediti zanič kavo. In takrat nam gre, ne glede na spol, kar malo na jok. Ker je zjutraj to za nas preprosto preveč. Samo kavo smo hoteli spiti. Da se lahko soočimo z naslednjim dnem. In če nam gre pri tem kaj narobe – bognedaj, da to prvo kavo celo polijemo po pultu –, nas to zlomi. Nepomemben dogodek za ves dan, ampak zjutraj tega preprosto ne zmoremo. Predstavljajte si, da vam zjutraj posoda z zmleto kavo pade na tla. In gledate ta prekleti rjavi pesek, ki je zdaj nenadoma razsut po kuhinjskih tleh. To je preveč. Preveč za ta trenutek zjutraj, ko niti kave še nismo spili.