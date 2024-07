TV komentar / Direktorjev preporod

Zvezdanu Martiću moramo priznati, da se je naravnost odlično prelevil nazaj v novinarja in voditelja

Voditelj Zvezdan Martić (desno) podaja žogo, gost Goran Dragić (desno) meče na koš.

© TV Slovenija

Težko je danes soditi, ali je bil res največji problem RTV Slovenija ravno predsednik uprave Zvezdan Martić – ki je odstopil pred mesecem dni, ko je postalo jasno, da kolektiv in tudi programski svet upravičeno zavračata njegov predlog, da bi članica uprave postala članica ekipe, ki je pod Janševim patronatom sodelovala pri izživljanju nad zaposlenimi in novinarstvom. Vemo pa, da zagotovo danes nista problem RTV Slovenija le odsotnost uprave s polnim mandatom in kolektiv, ki ga res lomi, ampak tudi sam programski svet. Naj izrečemo, da še vedno podpiramo sedanjo ureditev, po kateri programski svet predstavljajo predstavniki civilne družbe in zaposlenih, a vendar od njih nismo pričakovali takega pametovanja, cinizmov, nesramnosti, izživljanja, arogance – in predvsem vsevednosti. Žal novi svetniki ne vedo kaj dosti o upravljanju. Še manj vedo o upravljanju ljudi. Še manj o upravljanju kadrov. Tako nekdo, ki ve, kam želi pripeljati hišo v res zagatnem stanju, pač ne ravna. Žal tudi nimajo elementarne skromnosti, da bi se nevednosti zavedali, gre namreč za izredno težko nalogo, pri kateri pa – to bi lahko vedeli – prav tak pristop le še poslabšuje stanje. RTV je pač ranjena hiša in ranjeni so tudi njeni ljudje.