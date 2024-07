Brščič je (znova) fašist?

Nadaljuje se pravni boj med Bernardom Brščičem in Luko Mescem

Luka Mesec vztraja pri svojih besedah in zdaj mu je pritrdilo tudi sodišče /

© Luka Dakskobler

Višje sodišče v Ljubljani je razveljavilo sklep okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je ministra za delo Luko Mesca spoznalo za krivega razžalitve Bernarda Brščiča, ker ga je označil za fašista. Sojenje se bo zdaj ponovilo na nižjem sodišču. Morda bomo v drugo končno enkrat za vselej izvedeli, ali je Bernard Brščič res fašist.

Sodni spor se vleče že kar nekaj časa. Luka Mesec je leta 2018 Bernarda Brščiča označil za fašista, najprej v državnem zboru, nato pa še v televizijski oddaji Odmevi. Brščič je bil takrat predsednik stranke Domovinska liga (DOM), ki je združevala osebe, katerih prepričanja so bila preveč skrajno desna za SDS. Domovinska liga kasneje na volitvah ni bila uspešna, pred letom dni pa se je samorazpustila.

Brščič je Mescu odgovoril z odškodninsko tožbo na civilnem sodišču in z zasebno kazensko tožbo zaradi kaznivega dejanja razžalitve. Odškodninsko sodišče je Mesca oprostilo in v obrazložitvi napisalo, da Brščič deli ljudi »na več in manj vredne rase, govori in piše o negroidnih in semitskih hordah, potencialnih klavcih in posiljevalcih, ki preplavljajo Evropo, ločuje družbo na polnokrvne heteroseksualne bele moške in na izprijence, piše o koaliciji muslimanov, steklih feministk, spolnih iztirjencev in pederastov, zanika holokavst«.

Nasprotno je kazensko sodišče na prvi stopnji Mesca spoznalo za krivega razžalitve, a je zaradi olajševalnih okoliščin (torej tega, da je Brščič skoraj fašist?) dobil le opomin. Meščeva obramba se je na odločitev sodišča pritožila in s pritožbo tudi uspela. Senat višjega sodišča v Ljubljani v sestavi sodnic Barbare Črešnar Debeljak, Mateje Lužovec in Alje Kratovec je odločil, da se pritožbi Meščeve obrambe ugodi in da se zadeva vrne sodišču prve stopnje v ponovno obravnavo.

Senat višjega sodišča je v obrazložitvi poudaril, da je za to, da bi bil Mesec kriv, treba dokazati, da je bil glavni namen trditve zaničevanje Bernarda Brščiča in ne kritika ali opis realnega stanja. »Sodišče druge stopnje soglaša s pritožbeno navedbo, da je sodišče prve stopnje brez ustrezne utemeljitve, ki bi izhajala iz naslova tehtanja nasproti si stoječih ustavnih pravic, obdolžencu naprtilo zaničevalni namen,« je senat zapisal v obrazložitvi. Ustavni pravici, na kateri se sklicuje, sta svoboda govora na eni ter pravica do varstva časti in dobrega imena na drugi strani. Višje sodišče je torej odločilo, da je v tem primeru Meščeva izjava sodila k uresničevanju njegove pravice do svobode govora.

Luka Mesec je z odločitvijo zadovoljen. »To, da sem jaz takrat dobil opomin, on pa ga za svoje izjave ni, je bila po mojem blamaža za sodstvo, vesel sem, da je višje sodišče to napako prepoznalo in odpravilo in stvari postavilo na svoje mesto. Tudi v obrazložitvi je sodišče jasno zavzelo stališče, ki je podobno mojemu.«

Zadeva je zdaj torej vrnjena na nižje sodišče v ponovno obravnavo, Mesec se bo moral še enkrat zagovarjati. »Vztrajam pri tem, da je treba kaznovati tiste, ki poskušajo obnoviti fašistično retoriko in politike, ne pa tiste, ki to imenujemo s pravimi besedami,« je še dodal.

Brščič na naša vprašanja o zadevi, žal, ni odgovoril.