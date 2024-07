»Težava je v definiciji identitetnih politik«

Pisatelj Édouard Louis je spregovoril za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

Édouard Louis je že s prvim romanom Opraviti z Eddyjem, ki je v Franciji izšel leta 2014 (pri nas leta 2020, Beletrina, prev. Andrej Pleterski), rosno mlad postal tako velika literarna zvezda, da je njegovo udejstvovanje v literaturi, gledališču, aktivizmu in v drugih sferah javnosti nemogoče spregledati ali preslišati, tudi če ne sodite med tiste, ki bi jih s svojim delom nagovarjal. Takšen preboj ni nikoli samoumeven, v njegovem primeru pa so bile možnosti, da pristane v svetovni literarni in intelektualni eliti (med svoje najbližje prijatelje na primer uvršča francoska filozofa Geoffroyja de Lagasnerieja in Didiera Eribona), izrazito nične. Napor pobega iz nižjega delavskega razreda, v katerem razen homofobije in šovinizma ni bilo ničesar v obilju, je opisal v prvencu, o katerem so mu prvi založniki ob zavrnitvi rekli, da 'takšna revščina v Franciji ne obstaja'.

V pogovoru za posebno poletno številko Mladine (INTERVJU 2024) je govoril o tem, kdo je v kulturi strpnosti, ali znotraj identitetnih politik, upravičen do izrekanja. Z Louisom se je pogovarjala pisateljica in novinarka Dijana Matković.

Louis je med drugim spregovoril o tem, kako naj identitetne politike spet radikaliziramo. "Pogosto preizprašujem mejo med politiko in identitetno politiko, ker identitetnih politik ne vidim kot vprašanj identitete, ampak kot razredni boj. Vidim jih kot vprašanje življenja in smrti. Če si ženska, te lahko moški ubije. V Franciji vsak drugi dan moški ubije žensko, da ne omenjamo fizičnih zlorab, katerih posledica ni smrt. Če si gej, obstaja petkrat, šestkrat večja možnost, da v otroštvu storiš samomor. Če si temnopolt, te lahko ubije policija. Ko ljudje govorijo o identitetnih politikah, se pretvarjajo, da so vprašanja spola, rase itd. povsem simbolna in nimajo nič opraviti z realnimi politikami plač, sociale, socialne varnosti."

"Težava je v definiciji identitetnih politik, ker te identitete niso samo identitete, ampak so, kot povem tudi v Kdo mi je ubil očeta, sinonimi za prezgodnjo izpostavljenost smrti. Obenem je pomembno, da vprašanj identitet ne ukrade dominantni razred, natanko z namenom, da bi jih spremenil v nekaj simbolnega, kar povsem odreže vezi s političnimi gibanji, političnimi problemi."



