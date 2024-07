Mladinin plonklistek / Vodnik po poletnih glasbenih festivalih

Julij in avgust bosta vroča tudi glede festivalov v Sloveniji in okolici

Morcheeba

© YouTube

Katere koncertne festivalske dogodke priporočamo julija in avgusta v Sloveniji in okolici?

Festival Dobimo se pred Škucem

Stari trg Ljubljana

Od 19. do 28. julija

www.skuc.org

Nastopajoči: Igor Lumpert & Svoboda, Moonset, Noreia, Katja Šulc, Tretji kanu, Blu.sine, 3:rma, Zhlehtet, Falajček, Tomaž Hostnik in Mitja Krećić ter Veronika Nikolovska.

aBbeOD7gEig

Festival »In Memoriam prof. Peter Hafner«

Različna prizorišča na Gorenjskem

Od 19. do 27. julija

www.inmemoriam.si

Nastopajoči: It's Everyone Else, Koala Voice, Vagina Corporation, Svojat, Karmakoma, Niko Novak, Jimmy Barka Experience, Nejc Pipp, Klemen Klemen in drugi.

4cW6nAVh4L0

No Borders Music Festival

Belopeška jezera, Trbiž, Italija

Od 20. julija do 4. avgusta

www.nobordersmusicfestival.com

Nastopajoči: Goran Bregović, Morcheeba, Thievery Corporation in Kruder & Dorfmeister - DJ set, Stewart Copeland Police Deranged For Orchestra, Manu Chaao, Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu.

qKFMK2eDWeQ

Tolminator

Sotočje Tolmin

Od 24. do 28. julija

tolminator.com

Nastopajoči: Behemoth, Testament, Electric Wizard, Exodus, Dark Tranquillity, Primordial, Stoned Jesus in drugi.

qlLHaYK2yxs

Festival Glasbe sveta

Nova Gorica in Gorica

Od 25. julija do 3. avgusta

glasbesveta.org

Nastopajoči: Ana Carla Maza, The Vegetable Orchestra, Biréli Lagrène, Sara Parigi Trio, Dhafer Youssef & Eivind Aarset, Bombino in Richard Galliano.

cSawdMjrPOE

Punk Rock Holiday 2.4

Sotočje Tolmin

Od 6. do 9. avgusta

www.punkrockholiday.com

Nastopajoči: Rise Against, Flogging Molly, Descendents, Less Than Jake, Mad Caddies, The Exploited, UK Subs, The Toasters, No Fun At All in drugi.

e8X3ACToii0

Festival Sziget

Budimpešta, Madžarska

szigetfestival.com

Nastopajoči: Fred Again..., Halsey, Liam Gallagher, Sam Smith, Skrillex, Fisher in drugi.

J_ub7Etch2U

Festival Grounded

Metelkova mesto Ljubljana

Od 22. do 24. avgusta

grounded.si

Nastopajoči: Kavari, DJ g2g, Akiko Haruna, Antonia XM, Turkana, Rama, Anymati, Tonota, Babilonska, Raketa, Katcha in drugi.

Af_z6b2Nr_M

Mednarodni Dub Reggae Festival Roots In The Woods

RTC Jakec, Trije kralji, Slovenska Bistrica

Od 22. do 24. avgusta

rootsinthewoodsfestival.com



Nastopajoči: Weeding Dub, Radikal Guru & Baptiste, Jah Vibes Sound System feat. Sheeba Sound, Ashanti Selah, Brain Holidays, Mother Dubber, David Boomah & Roots In Session, Roots Raid, The Admirals in drugi.

z3plYu4C58A

Festival mladih kultur Kunigunda

Različna prizorišča Velenje

Od 23. do 31. avgusta

Nastopajoči: Leopold I. in drugi, Mrigo & Ghet, Gatuzo, Ivo Dimchev in drugi.

lTqe0BWgOGQ