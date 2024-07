TV komentar / Oddaja brez voditelja je slaba ideja

Je res potrebno to eksperimentiranje?

Maja Bogataj Jančič, Dan Podjed in Blaž Zupan v oddaji Pogovori o prihodnosti

TV Slovenija nas je presenetila z novim formatom televizijske oddaje. Namesto Tarče – ne vemo sicer, zakaj ne more TV Slovenija pripraviti vnaprej oddaj za tistih nekaj tednov, ko so ustvarjalci na dopustu, smo namreč leta 2024 – so nam postregli z oddajo Pogovori o prihodnosti. Ta nima profesionalnega voditelja, ampak eden izmed gostov – v prvi oddaji, posvečeni alternativam prihodnosti, je šlo za vsestranskega dr. Dana Podjeda – vmes med svojimi mnenji še malo usmerja pogovor. Saj ne pravimo, da mu ni šlo kar dobro (poudarek je na besedi kar), a nobene logike ni, da največja medijska hiša, če že ima neko poletno oddajo, med vsemi zaposlenimi ni mogla najti enega, da, enega samega voditelja oziroma novinarja, ki bi vodil to oddajo – in četudi samo poleti. Se opravičujemo, nikar nas ne obtožujte kapitalistične profanosti in nerazumevanja javnega sektorja, ampak to čutimo kot pišmeuhovstvo in ne kot neko strašno inventivnost: dovolj ljudi je zaposlenih v veliki hiši na Kolodvorski ulici v Ljubljani, ne dražite nas. Razumemo, da takšne bližnjice ubirajo majhna podjetja, kjer vse obstane, če gresta dva zaposlena na dopust, a največja kulturna in medijska hiša v državi si česa takega ne more privoščiti.