Obraz kot platno

Jaša Müller, eden naših najprodornejših vizualnih umetnikov mlajše generacije, dokazuje, da se da prodreti v tujino tudi iz domače spalnice

Mladi fotograf in vizualni umetnik Jaša Müller je s svojo še vedno nastajajočo serijo avtoportretov, ki jih redno objavlja na Instagramu, navdušil tudi v tujini.

© arhiv umetnika

Podoba obličja mladega umetnika, ki strmi naravnost v kamero. Vedno isti izrez – malo pod vratom, malo nad rameni, enak izraz, isti pogled. A kljub temu so podobe med seboj povsem različne. Na eni iz njegovega obraza poganjajo drobne cvetlice, iz druge je izrezljan velik metulj, na tretji drobne luknje, posejane po njegovem obrazu, razkrivajo plast prelivajoče se modrine. Gre za še vedno nastajajočo serijo avtoportretov mladega in prodornega fotografa in vizualnega umetnika Jaše Müllerja (rojen leta 2000), ki je kmalu po tem, ko je fotografije začel objavljati na družbenem omrežju Instagram, postala pravi hit in ga skoraj čez noč privedla do zavidanja vrednih priložnosti v tujini. Denimo sodelovanja s prestižno belgijsko modno znamko Ann Demeulemeester, francoskim alt-pop glasbenikom Christine and the Queens ter naslovnice Shadowplay Magazine, publikacije s področja sodobne umetnosti, in videa za modnega giganta Burberry.