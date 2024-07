Od najstniškega turista s kamero do enega najbolj prepoznavnih krajinskih fotografov

V Muzeju umetnosti v Cincinnatiju se se bodo poklonili enemu največjih ameriških fotografov Anselu Adamsu

Adams (1902-1984) je znan po svojih črno-belih fotografijah ameriškega Zahoda, bil je tudi okoljevarstvenik..

V Muzeju umetnosti v Cincinnatiju se bodo poklonili enemu največjih ameriških fotografov Anselu Adamsu. Z razstavo želijo prikazati, kako se je Adams iz najstniškega turista s kamero razvil v enega najbolj prepoznavnih krajinskih fotografov v državi. Razstava bo na ogled med 27. septembrom in 19. januarjem 2025.

Razstavo pripravljajo s pomočjo Adamsovega arhiva v Tucsonu in bo prikazala približno 80 fotografij, pa tudi rokopisno korespondenco, osebne predmete in fotografsko delovno gradivo. Fotografije, ki bodo na ogled, segajo od majhnih posnetkov iz Adamsovih najstniških let do osupljivih posnetkov v velikosti freske, poroča portal Art Daily.

Postavitev bo sledila njegovemu razvoju, od tega, kako je kot najstniški glasbenik in mladi alpinist doživljal ameriški jugozahod, do tega, kako se je naučil komuniciranja z občinstvom in se lotil fotografiranja ameriških nacionalnih parkov.

Največja poznavalka fotografovega dela Rebecca Senf, tudi glavna kustosinja Centra za kreativno fotografijo, je povedala, da bo po 20 letih raziskovanja Ansela Adamsa veselje deliti njegove spektakularne fotografije in arhivske materiale z Muzejem umetnosti v Cincinnatiju.

Adams (1902-1984) je znan po svojih črno-belih fotografijah ameriškega Zahoda, bil je tudi okoljevarstvenik. Skupaj s še nekaterimi fotografi je ustanovil fotografsko družbo Group f/64, sodeloval pa je tudi pri oblikovanju oddelka za fotografijo v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku.