IZJAVA DNEVA

"Mediji so nenehno v taki ali drugačni krizi, naša generacija pa je soočena s tem, da moramo resnično znova poiskati odgovore, kako populacijo med 20. in 30. letom navdušiti za branje. V medijski pokrajini, ki je zelo zahtevna glede monetizacije, se pravi pretvarjanja našega početja v denar, imamo odprte teme o lastništvu in močno koncentracijo medijev pri nekaterih lastnikih."

"Tudi država se mora vprašati, kaj želi storiti z mediji. Mediji so nekaj posebnega, tu nedvomno ne gre še za eno podjetje, kot tudi ata ni samo še en moški. Moje naivne sanje so tretjinsko lastništvo: država bi imela tretjino, tretjino javnost z zaposlenimi, tretjino pa zasebni investitorji."

(Ilustrator in stripar Ciril Horjak o tem, kako so se v zadnjih dveh desetletjih spremenili tiskani mediji; v intervjuju za Nedelo)