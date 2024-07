Sotočje / Festival Tolminator namesto MetalDays

Ob Sotočju Tolminke in Soče bo od 24. do 28. julija potekal 2. festival metal glasbe Tolminator. Kot je za STA povedal soorganizator festivala Črt Batagelj, je bila lanska prelomna edicija po njihovi oceni izjemno uspešna, zato letos nadaljujejo in ocenjujejo, da bi festival lahko bil že naslednje leto razprodan v predprodaji.

Soorganizatorja festivala Črt Batagelj in Matej Ahlin, ki s svojim kulturnim društvom Veseli dihurčki večinoma prirejata koncerte v Ljubljani, sta v preteklosti med drugim vodila program in produkcijo drugega odra na festivalu MetalDays, ki je prav tako potekal na Sotočju. "Sama lokacija festivala Tolminator je produkcijsko verjetno med dražjimi v Sloveniji, a za nas je po vseh teh letih skorajda sveta," je povedal Batagelj.

Festival bo organiziran upoštevajoč trenutne omejitve občine, ki že od lani dovoljuje največ 5000 obiskovalcev. Poleg tega je marca tolminski občinski svet na seji sprejel dodaten odlok, ki določa pogoje za organizacijo in izvedbo festivalov do leta 2027. Organizatorji so med drugim odslej primorani plačati precej višjo festivalsko takso, ki v primeru 5000 gostov znaša 8000 evrov dnevno.

Tolminator ima kot festival z manj kot 3000 obiskovalci nekoliko nižjo takso, a so organizatorji letos za ta strošek izvedeli, ko so bile vstopnice že v prodaji. Posledično bodo primorani obiskovalcem zaračunati spanje v festivalskem kampu, ki so ga predhodno oglaševali kot brezplačno. "Ne gre sicer za velik denar, se pa zna kdo spotakniti ob to iz principa," je povedal Batagelj, ki sicer meni, da je sodelovanje s tolminsko občino odlično.

Veseli ga, da obstajajo določena pravila, s katerimi so zadovoljni in veljajo štiri leta. "Logično je, da morajo biti kompromisi in logično je, da se ne sme pozabiti na domačina, saj konec koncev ropotamo pred njegovim pragom," je še povedal.

Medtem ko je lani za STA Batagelj stroške organizacije in izvedbo festivala ocenil na pol milijona evrov, letos ocenjuje, da bodo ti znašali okoli 800.000 evrov, pri čemer bodo za program namenili približno tretjino sredstev.

Kot je še pojasnil, je festival mednaroden, a jih kljub temu veseli podpora domače scene. "Če bi delali festival le za domačo sceno, finančno ne bi prišli nikoli skozi."

Nekdanji festival MetalDays, ki je prav tako potekal na dotični lokaciji

© arhiv Mladine

Ob tem organizatorji v primerjavi z lansko izvedbo letos pričakujejo še več obiskovalcev iz tujine. Teh naj bi bilo tokrat okoli 80 odstotkov, kupci doslej prodanih vstopnic pa prihajajo iz 40 različnih držav, med katerimi so tudi Avstralija, Nova Zelandija, Kostarika, Brazilija, Mehika, Čile in Indija.

Organizatorji so po lanskem dogodku v sodelovanju s festivaloma Butik in Punk Rock Holiday izvedli raziskavo, da bi pridobili aktualne statistične podatke o obiskovalcih. Ključne ugotovitve so jih presenetile. "Sicer sem imel že pred raziskavo hipotezo, da so naši gostje turisti, ki bi si jih želel vsak, a je demografija pokazala, da so v povprečju nadstandardni," je poudaril Batagelj.

Ugotovili so, da gre v povprečju za dobro situirane osebe, ki imajo visoko izobrazbo in za obisk festivala koristijo dopust. Raziskava je prav tako pokazala, da obiskovalci festivala veliko zapravijo tudi izven samega dogodka, predvsem za prenočišča, športne aktivnosti in gostinsko ponudbo.

"Mislim, da bi se tega v občini Tolmin in tudi v vseh sosednjih občinah morali bolj zavedati ter jim bolje predstaviti lokalno ponudbo," meni Batagelj.

Tolminator je sicer zaživel lani, ko je najbolj množičen festival ob Sotočju MetalDays spremenil lokacijo in prvič potekal v Velenju. Organizatorji so MetalDays letos zaradi finančnih posledic pandemije in lanskih poplav uradno zaključili.

Na letošnjem festivalu Tolminator se bo predstavilo več kot 60 glasbenih skupin različnih podzvrsti metala. Nastopili bodo številni slovenski in tuji izvajalci, med drugim Behemoth, Testament, Electric Wizard, Exodus,Harakiri for the Sky, Patroness, Sovrag, Primordial, Kamra, Suffocation, Asphyx in Sinister.

