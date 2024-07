Festival / Baby Lasagna, Masayah, MRFY in drugi na odru ob Kolpi

Od 25. do 28. julija v vasi Fara

V vasi Fara v občina Kostel ob reki Kolpi bo od 25. do 28. julija potekal Castle Kolpa Music Festival. Med nastopajočimi bodo Baby Lasagna, Magnifico, Koala Voice, Let 3, MRFY, S.A.R.S., Masayah. Na festivalu pričakujejo več kot 10.000 obiskovalcev, nekaj vstopnic pa je še na voljo.

Prvi festivalski dan se bodo na odru Dragon Stage zvrstili Hot Thunder, Romachild, Masayah, Koala Voice, MRFY, S.A.R.S. in Let3. V petek bodo oder zavzeli Ice on Fire, Fed Horses, Tabu, Magnifico, Big Foot Mama, Baby Lasagna ter Pero Lovšin in Španski borci. V soboto pa bodo nastopili Klon, Gušti, Kokosy, Hamo & Tribute 2 Love, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Prljavo kazalište in Šank Rock.

Kot so za STA zapisali organizatorji, zaenkrat kaže, da bodo nastopili vsi navedeni nastopajoči. Dodali so, da so veseli vsakokrat, ko jim uspe uskladiti in pripeljati takšno število najbolj popularnih slovenskih bendov. "Že to je izjemno velik zalogaj, ki si ga marsikdo ne more predstavljati."

Med letošnjimi nastopajočimi so izpostavili Baby Lasagno, "ki postaja prava mednarodna atrakcija". Hrvaški zvezdnik je na letošnjem evrovizijskem tekmovanju na Švedskem s pesmijo Rim Tim Tagi Dim pristal na drugem mestu.

Festival, ki je prvič potekal leta 2018, je,nastal kot odgovor na praznino, ki se je pojavila, ko so zamrli nekateri tovrstni festivali. "Zdelo se nam je nujno, da imamo v Sloveniji eden takšen festival, saj so dogodki tega tipa zelo pomembni za razvoj glasbene scene. In očitno smo imeli prav, saj smo postali največji slovenski glasbeni festival. In tudi že preživeli dve izjemno težki situaciji - covid krizo in lanskoletne poplave. To nas je le okrepilo in optimistično zremo v prihodnost," so dodali.

Organizatorji festivala

Lani so jo sicer tako organizatorjem festivala kot še nekaterim drugim organizatorjem festivalov zagodle poplave. Ker festivala niso uspeli izpeljati do konca, so organizatorji lanskoletnim kupcem zagotovili kupon, s katerim so lahko kupili festivalske vstopnice za letošnjo izvedbo za samo 19,90 evra. "To se nam zdi izjemno nizka cena za tri festivalske dni z več kot 50 nastopajočimi in bogatim dnevnim programom. Kot vsi vemo, že najmanjši lokalni koncerti z enim ali dvema nastopajočima imajo takšno ali celo višjo vstopnino," so zapisali.

Organizatorji udeležencem festivala tudi tokrat omogočajo kampiranje ob reki Kolpi. Kot piše na spletni strani festivala, je prihod v kamp možen od četrtka, v primeru dokupa opcije "zgodnji prihod v kamp" pa je možen že v sredo. Za STA so sicer zapisali, da pričakujejo, da bo kamp zaseden 90-odstotno.

