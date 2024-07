Letni kino Silvana Furlana z restavriranim filmom Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica

Do 31. julija se bo v Novi Gorici zvrstilo 8 filmov

Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica

© Baza slovenskih filmov

Z restavriranim filmom Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica se bo zvečer v Novi Gorici začel 12. Letni kino Silvana Furlana. Do 31. julija se bo zvrstilo 8 filmov slovenskih in tujih režiserjev. Celovečerce različnih žanrov bodo uvajali kratki filmi.

Filmsko dogajanje bo odprl kultni film Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica režiserja Karpa Godine iz leta 1982, v katerem nastopa kopica prepoznavnih slovenskih imen, med drugim Boris Cavazza in Ivo Ban. V četrtek sledi film Abderrahmana Sissaka z ljubezensko zgodbo Črni čaj, ki se dogaja v afriški četrti kitajskega mesta.

V petek bodo predvajali film Joan Baez: Jaz sem hrušč s surovim in intimnim portretom legendarne kantavtorice, aktivistke in zagovornice državljanskih pravic v avtorstvu Miri Navasky, Maeve O'Boyle in Karen O'Connor. Dan kasneje bo na ogled dokumentarni film Duhovnica v režiji Maje Prettner, ki spremlja evangeličansko duhovnico Jano ob odločitvi za izstop iz duhovniškega poklica.

Za nedeljski večer je napovedan italijanski film Jutri je še en dan režiserke in glavne igralke Paole Cortellesi. Ponedeljkovo filmsko dogajanje bo zaznamoval igrani celovečerec francoske režiserke Justine Triet z naslovom Anatomija padca, torek pa bo namenjen najmlajšim, družinam in navdušencem nad animacijo. Film Fant in čaplja filmskega režiserja Hajaa Mijazakija postavlja v središče 11-letnega Mahita, ki je po tragični izgubi mame prisiljen zapustiti Tokio in se preseliti na podeželje.

Filmsko dogajanje bo sklenil film Popolni dnevi režiserja Wima Wendersa. Režiser se je z njim vrnil v Tokio, kjer je posnel ganljivo filmsko zgodbo, ki raziskuje iskanje lepote v drobnih trenutkih vsakdanjega življenja.

Kot so zapisali pri Ustanovi Silvana Furlana, je literarni in filmski ustvarjalec Furlan z ljubeznijo do filma, ki je zaobjemala pisno refleksijo, ustvarjanje, izobraževanja, organizacijo in promocije, pustil pečat kot osrednja osebnost snovanja kulturne politike na področju filma v času po osamosvojitvi Slovenije. Kot direktor Slovenske kinoteke, filmski zgodovinar ter teoretik, pisec, urednik in avtor številnih filmskih študij in knjižnih objav ima velike zasluge za obujanje in ohranjanje filmskega zgodovinskega spomina ter za vris Slovenije na svetovni filmski zemljevid.

Vsi filmi bodo opremljeni s slovenskimi podnapisi, razen filma Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica, ki bo z italijanskimi podnapisi k ogledu povabil tudi sosede. Projekcije so brezplačne, vse filme bodo predvajali ob 21. uri. V primeru dežja bodo projekcije v mali dvorani Kulturnega doma Nova Gorica.