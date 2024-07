TV komentar / Morda ne najboljši intervju, a brez dvoma vreden zbranega gledanja, morda tudi dvakrat

Zgodba z ladje Bočna

Igralec Lotos Vincenc Šparovec in voditelj Edvard Žitnik v oddaji Intervju

© TV Slovenija

V Slovenija nadaljuje serijo nenavadnih intervjujev – ali pa recimo raje drugačnih intervjujev – v svoji »prime« intervjujski oddaji. Tako je bil gost tokratnega nedeljskega intervjuja po Goranu Dragiću gledališki in filmski igralec Lotos Vincenc Šparovec, Edvard Žitnik pa ga je v studio pripeljal le zato, da bi povedal svojo mladostniško zgodbo, ki jo je sicer na gledališke deske postavil v obliki monodrame Človek v morju. Seveda, Lotos Vincenc Šparovec je markanten človek, tak je bil že kot najstnik, in večina ljubljanske populacije, s katero je Lotos Vincenc Šparovec odraščal, to zgodbo tudi dobro pozna. A res je, javno o njej ni nikoli govoril, se je pa o njej vseeno veliko govorilo, sploh v tistih letih po dogodku, in postala je ena od urbanih legend male slovenske prestolnice.