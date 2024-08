Komentar / Kratka zgodovina neodstranljivega zamaška

Plastika

Verjetno se večina prebivalstva Slovenije spominja, s kakšnim začudenjem smo gledali plastenke z vodo, ko so se prvič pojavile na trgovinskih policah. Zakaj bi kdo kupoval vodo v plastični flaši, ko pa prihaja sveža in hladna iz pipe zastonj? Vso zgodovino nam je uspelo ostati hidrirani z uporabo kozarcev, steklenic in čutar, zakaj bi spremenili navado? Pa vendar je bizarna iznajdba vztrajala, podjetja so jo agresivno tržila (»Zala, tvoja druga pipa!«), pijače v plastenkah so zasedale čedalje več prostora v trgovinah, naselile so se v hladilnike na delovnih mestih, ponujali so nam jih na poslovnih in športnih prireditvah … Tako smo postopoma sprejeli še en košček ameriškega načina življenja – neekonomičen, umazan in drag način hidracije, ki za firme ustvarja dobičke, kjer prej niso obstajali. Ne samo da smo ponotranjili to potratno navado, ampak brez nje ne znamo več živeti – z nedavno raziskavo so ugotovili, da 15 odstotkov vprašanih pije vodo izključno iz plastenk.