TV komentar / Novomašnik

Novomašnik

Mel Kovic, vzhajajoča zvezda RKC

Novomašnik Mel Kovic in voditelj Jože Možina v oddaji Intervju

© TV Slovenija

Evropska katoliška cerkev je ena izmed tistih organizacij, ki je v zadnjih desetletjih izgubila družbeni položaj in moč – predvsem zato, ker so razvoj in svobodomiselnost ter znanost opravili svoje, težko pa je tudi ljudi prepričati v vero in predvsem moč organizacije, ki ima na svojih plečih toliko tuzemskih grehov, od seksualnih deliktov do nereflektiranega odnosa do bogastva in denarja. Slovenski cerkvi je spodrsnilo predvsem pri slednjem.