Letni kino na muzejski ploščadi / Festival Poletje na platnu in med platnicami

Vloga poezije v literaturi in filmskih podobah

Letni kino Slovenske kinoteke

© Asiana Jurca Avci

Slovenska kinoteka v okviru Letnega kina na muzejski ploščadi na Metelkovi pripravlja tudi festival Poletje na platnu in med platnicami. Letošnjega, ki se bo začel nocoj, so posvetili vlogi poezije v literaturi in filmskih podobah. Večere do 18. avgusta bodo napolnjevale filmske projekcije in pogovori o poeziji.

Festival bo nocoj odprl film Sajat-Nova: Barva Granata, v katerem je režiser Sergej Paradžanov z ekspresivno filmsko govorico predstavil velikega armenskega pesnika in glasbenika Harutjana Sajakjana. S projekcijo bo Slovenska kinoteka obeležili tudi stoletnico režiserjevega rojstva.

V sredo bo sledil dokumentarni portret pesnika Tomaža Šalamuna z naslovom Buča na vroči strehi sveta. Nejc Saje in Jeffrey Young sta v njem prepletla intervjuje, redke arhivske posnetke in pesnikova branja lastne poezije. Projekcijo bo uvedel pogovor o pesniških prostorih z Jeffreyjem Youngom, Erico Johnson Debeljak in Gregorjem Podlogarjem.

Četrtkov večer bo namenjen klasiki Cvet tisoč in ene noči Piera Paola Pasolinija, ki ni bil samo režiser, ampak tudi pesnik. Pred tem bo pesnik in prevajalec Tomislav Vrečar spregovoril o današnji percepciji Pasolinijeve poetike.

Poezija ima pomembno vlogo tudi v delih režiserja Jima Jarmuscha, še posebej v filmu Paterson, ki bo na sporedu v petek. Pri Slovenski kinoteki so jo označili za nekakšno filmsko pesem o iskanju lepote v najbolj neznatnih trenutkih vsakdanjega življenja. Film je navdihnila istoimenska pesnitev ameriškega zdravnika in pesnika Williama Carlosa Williamsa. Pred projekcijo bo o tem, kako danes predstavljati sodobno poezijo, spregovoril urednik Dejan Koban.

V soboto bo pesnik in prevajalec Miklavž Komelj razmišljal "o nasprotju med antično predstavo poezije in sodobno zavestjo o poeziji, ki jo je kapitalizem postavil na družbeni rob", so sporočili iz kinoteke. Sledila bo projekcija filma Pesmi iz drugega nadstropja švedskega režiserja Royja Anderssona, navdahnjenega z delom perujskega pesnika Cesarja Valleja.

Zadnji festivalski večer bo ponudil film Veter nas bo odnesel s seboj, ki ga je "verjetno največji pesnik med filmskimi režiserji" Abbas Kiarostami poklonil delu iranske pesnice in režiserke Forough Farrokhzad.

Festival pripravljata Slovenska kinoteka in pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature. Projekcije na zelenici muzejske ploščadi Metelkova so brezplačne.