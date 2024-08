»Apolitičnost je še vedno politična«

IZJAVA DNEVA

"Apolitičnost je še vedno politična! Ampak veste, moram poudariti, da ne moremo namenoma pisati politično, kadar pišemo literaturo. Zgodba ne bo delovala, če se bomo lotili pisanja z namenom, da bi bili politični, in zgodba je vse, kar v književnosti šteje. Preprosto je tako, da ljudje v svojih gestah in jeziku naravno izražajo ideologijo in kritiko sistema, na tak ali drugačen način, in vsaka zgodba, ki jo pripovedujemo, vsaka situacija, ki jo živimo, je neizogibno politična. Kajti politika je vedno razmerje moči med ljudmi ali ljudstvi; politika živi za moč ter od moči, za kar vselej uporablja ljudi, zato je človek tudi tisti, ki v zgodbi vedno pride na površje. Zgodba sama pa razkrije delovanje in posledice zlorabe moči."

(Škotska pisateljica Ali Smith o tem, da je treba vse politično pisanje spremeniti v umetnost in da mora vsa umetnost nujno postati politična; v intervjuju za Dnevnik)