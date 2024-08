TV komentar / Spomin na to, kar je (skorajda) bilo ...

... a se nam je pred tem vendarle uspelo ubraniti

Osrednja informativna oddaja na Planet TV: voditelj Luka Svetina in Nejc Povirk, sodelavec zavoda Živim

© Planet TV

Sem pa tja naše radovedne oči zavandrajo tudi na Planet TV, kamor se je z nacionalne televizije na mesto odgovornega urednika informativnega programa zavlekel Janšev medijski rabelj Uroš Urbanija. Ne zato, ker bi ob tem pretirano uživali, to bi bilo res pretiravanje, pač pa, da se spomnimo, pred kom in pred čim nam je nedavno uspelo ubraniti javno radiotelevizijo. Ko smo tako prejšnji petek poprijeli za daljinca in se je na zaslonu pred nami prikazal Luka Svetina ( ja, tisti fant, nadobudni novinar, ki se je nekoč mudil po hodnikih SDS-televizije Nova24TV, nato pa, praktično čez noč, postal voditelj Odmevov), bi verjetno lahko že zaprli program. A smo vendarle vztrajali še malo.