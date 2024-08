Plesati prihodnost

Osmi festival Grounded se s prepletom elektronske glasbe, teoretskih razprav in družbenega aktivizma letos posveča vprašanju (antipalestinskega) rasizma

Energični nastop ameriško-ukrajinskega dvojca Sha Ru na lanskem festivalu Grounded, ki je bil posvečen krovni temi miru

© Marijo Županov

Italijanski Rolling Stone je pred kratkim objavil seznam petnajstih najboljših poletnih festivalov po vsem svetu. Med pričakovanimi festivalskimi giganti, kot so Glastonbury, Lollapalooza, Dekmantel, Sziget, Primavera Sound in drugi, se je, morda nekoliko nepričakovano, znašel tudi slovenski festival. Gre za ljubljanski Grounded, festival »elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma«, ki so ga pri reviji kratko in povedno označili kot »prihodnost klubske glasbe«.