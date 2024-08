10. FeKK / Več kot 130 kratkih filmov

Od 19. do 24. avgusta v Ljubljani

Prihodnost … je točno takšna, kot ste si jo zamislili (r. Sara Bezovšek)

Od 19. do 24. avgusta bo v Ljubljani potekal 10. Festival kratkega filma FeKK, ki ga pripravlja Društvo Kraken. V Letnem kinu Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova, v dvorani Slovenske kinoteke, v Kinodvoru, v Trubarjevi hiši literature in na drugih lokacijah se bo zvrstilo 27 projekcij in različnih dogodkov, z več kot 130 kratkimi filmi, ki prihajajo iz več kot 30 različnih držav.

FeKK jubilejno edicijo beleži v znamenju slogana “It’s Not a Phase / To ni faza." Izbrana tematska usmeritev ob obletnici namiguje, da tako forma kratkih filmov, kakor tudi sam festival nista zgolj mimobežna faza ali trend. Festival je skozi desetletje delovanja iz skromnih začetkov zrasel v prepoznaven kulturni dogodek, ki v slavljenju kratkometražne filmske forme združuje filmske ustvarjalce, navdušence in stroko na mednarodni ravni," so zapisali organizatorji.

Osrednji del festivala predstavljata mednarodni tekmovalni program FeKK BAL s sodobnimi kratkimi filmi iz držav balkanskega polotoka ter tekmovalni program FeKK SLO, v katerega uvrstijo cvetober domače produkcije. Med številnimi prijavami so selektorske ekipe izbrale 23 filmov v letošnji mednarodni in 19 filmov v domač program.

Tekmovalne filme spremljajo kurirani avtorski in tematski programi, med njimi bo retrospektiva kratkih filmov enfant terriblea sodobnega romunskega filma Raduja Judeja. Ob 100. obletnici rojstva pa se bodo s triptihom nedavno restavriranih in redko videnih kratkometražcev poklonili režiserju iz časa Sovjetske zveze Sergeju Paradžanovu.

Iz Slovenskega filmskega arhiva so sestavili program slovenskih kratkometražnih filmov prepoznavnih domačih avtorjev, kot so Jože Bevc, Marjan Ciglič in Karpo Godina. Pripravili so tudi pregled evropske kratkometražne produkcije v dveh sklopih. V enega so uvrstili filme, ki so na različnih festivalih prejeli nagrado občinstva, v drugega pa filme, ki so bili lanski nominiranci Evropske filmske akademije za najboljši kratki film leta. Mladini so namenili filme v programu FeKKIDS: Dolgo vroče poletje.

Festival se bo začel danes v Kinodvoru s projekcijo presenečenja in razstavo, posvečeno letošnjemu jubileju festivala. Dan kasneje bodo prostorih Zavoda SCCA odprli še razstavo Dethrone umetniškega tandema Lealudvik, v katerem delujeta Lea Jelenko in Matjaž Komel. Avtorja ustvarjata na področjih vizualne umetnosti, grafičnega oblikovanja in zinovske produkcije.

Ob festivalu bodo potekale tudi delavnice, nekateri programi pa bodo na ogled tudi v Bazi slovenskih filmov, še piše v sporočilu za javnost.