Kdo je slavil na podelitvi zlatih globusov?

S štirimi zlatimi globusi je slavil muzikal Emilia Pérez, zgodovinska drama Brutalist pa je prejela tri kipce

Nadrealistični film Emilia Perez o mehiškem vodji mamilarske združbe, ki spremeni spol, je prejel štiri kipce, vključno za najboljši muzikal ali komedijo

Film Brutalist je na nedeljski podelitvi zlatih globusov odnesel največ glavnih nagrad, saj je bil razglašen za najboljšo filmsko dramo, Brady Corbet za najboljšega režiserja, Adrien Brody pa za najboljšega igralca. Po številu osvojenih nagrad, skupaj štirih, je sicer prednjačila komedija oziroma glasbeni film Emilia Perez Jacquesa Audiarda.

Na vsakoletni podelitvi nagrad so slavili zmagovalci, ki so prvič prejeli zlate globuse, med njimi zvezdnica filma Substanca Demi Moore, Sebastian Stan iz filma Drugačen človek, Zoe Saldana iz Emilie Perez in Fernanda Torres iz filma Še vedno sem tu.

Tudi Brody, ki je v Brutalistu odigral madžarskega arhitekta, ki si po drugi svetovni vojni skuša zgraditi življenje v ZDA, je prejel svoj prvi zlati globus za najboljšega igralca v filmski drami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Potovanje lika zelo spominja na pot moje matere in mojih prednikov, ko so bežali pred grozotami vojne in prihajali v to veliko državo," je med drugim povedal igralec in izrazil upanje, da film predstavlja glas teh ljudi.

62-letna Moore je ob prejemu svojega prvega zlatega globusa za najboljšo igralko v filmskem muzikalu ali komediji dejala, da je šokirana, a hkrati hvaležna. V svojem govoru je povedala, da ji je nek producent pred 30 leti dejal, da je igralka za pokovko, kar je razumela kot, da ji igralstvo kljub uspešnim filmom ne bo prineslo priznanja. A ko je dobila na mizo scenarij za Substanco, je vedela, da s filmom še ni opravila. V Substanci režiserke Carolie Fargeat je odigrala odcvetelo hollywoodsko zvezdo, ki poskuša najti recept večne mladosti.

Tudi Stan, ki je v Drugačnem človeku upodobil ambicioznega igralca, ki je podvržen radikalnemu medicinskemu posegu, da bi spremenil svoj videz, je dobil prvi zlati globus za najboljšega igralca v muzikalu ali komediji. Nagrado je posvetil svoji mami, ki je zapustila Romunijo v iskanju boljšega življenja, in očimu, ki je sprejel mamo samohranilko in odraslega otroka.

Medtem je Kieran Culkin dobil svoj drugi zlati globus za nastop v filmu Resnična bolečina. Kot je dejal, nagrad pripada režiserju Jesseju Eisenbergu, ki je napisal "odličen scenarij".

Še en zlati globus, petega po vrsti, je dobila tudi Jodie Foster za vlogo v televizijski seriji Pravi detektiv: Nočna dežela. Na področju televizije je sicer tri nagrade odnesla serija Shogun kot najboljša dramska serija ter za najboljša igralca Hiroyukija Sanade in Anno Sawai.

Zlate globuse podeljujejo za filmske drame in komedije ter za televizijska dela. Slovesnost je vodila komičarka Nikki Glaser kot prva ženska, ki so ji samostojno zaupali to nalogo.

