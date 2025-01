Človekova pravica do življenja brez grožnje iz zraka

Razstava izpostavlja vojaško in industrijsko preoblikovanje zračnega prostora in vesolja, jedrske grožnje ter okoljsko problematiko

Topologije zračnega prostora

© Shona Illingworth

V galeriji Cukrarna bodo danes odprli razstavo Topologije zračnega prostora dansko-škotske umetnice Shone Illingworth, ki sta jo pripravili kustosinji Renata Salecl in Alenka Trebušak. Razstava izpostavlja vojaško in industrijsko preoblikovanje zračnega prostora in vesolja, jedrske grožnje ter okoljsko problematiko. Illingworth je pobudnica nove človekove pravice do življenja brez fizične ali psihološke grožnje iz zraka.

Pri dolgoletnem raziskovanju umetnico navdihuje Škotsko višavje, kjer je odraščala. Ta skrajno militariziran kraj, ki ga je odločilno zaznamovala dolga zgodovina kulturnega izbrisa, kolonialnih praks in strahu pred jedrskim uničenjem, zveza Nato in zavezniške sile še danes uporabljajo kot pokrajino, ki jim pri preizkušanju orožja nadomešča vojna žarišča po vsem svetu.

"V nizkem letu so nas nenadoma preletela reaktivna letala tornado GR4, da bi na otok tik ob obali odvrgla 1000 funtov težke bombe. Nebo se je v trenutku sesedlo v težak pokrov nad našimi glavami, zvočno silo smo občutili globoko v drobovju, naš prostorski svet pa se je spričo premogočne vojaške prevlade nad nami skrčil," je Illingworth opisala svoj rojstni kraj.

Kot so zapisali v Cukrarni, instalacija Topologije zračnega prostora preči nevidne plasti atmosfere skozi skozi tematiziranje toksičnih mikrodelcev v orjaških peščenih viharjih v Zalivu, atomskega bombardiranja Hirošime, velikopoteznih geoinženirskih predlogov, povezanih z zrcali v vesolju, uporabe elektromagnetnega spektra kot orožja, hitre širitve rabe brezpilotnih letalnikov, uporabe umetne inteligence v vojskovanju in militarizacije vesolja.

Video Topologije zračnega prostora je bil posnet v več krajih, v njem je dobilo mesto tudi mednarodno ljudsko sodišče za zračni prostor Airspace Tribunal, ki ga je Illingworth leta 2018 ustanovila skupaj z odvetnikom za človekove pravice Nickom Griefom. Namenjeno je preučevanju argumentov za in proti predlagani novi človekovi pravici - pravici do življenja brez fizične ali psihološke grožnje iz zraka. Novo človekovo pravico naj bi Združenim narodom, Svetu Evrope in drugim pristojnim organom predložili letos.

Odprtju razstave bo v četrtek, 30. januarja 2025 ob 16.00 v Cukrarni sledila okrogla miza z umetnico o predlogu nove človekove pravice in razstavi Topologije zračnega prostora. Na razpravi z naslovom Umetnost in predlog nove človekove pravice bodo sodelovale prof. Shona Illingworth, prof. dr. Luli van der Does, Iva Ramuš Cvetkovič, prof. dr. Renata Salecl in prof. dr. Vasilka Sancin.

Dansko-škotska umetnica Illingworth združuje interdisciplinarno raziskovanje, zlasti z nevropsihološkimi modeli spomina in amnezije, kritičnimi pristopi k študijam spomina, medijsko sociologijo in pravom človekovih pravic z družbeno angažirano prakso. Je tudi profesorica umetnosti, filma in medijev na Univerzi v Kentu.