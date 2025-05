Ste bogati? Direktor? Vodja tujega podjetja? Na RTV Slovenija vas razumejo. 

Človek včasih res ne ve, kaj bi si mislil. Naj za začetek stopimo kar dobro v medpraznični čas, moramo se namreč ustaviti v oddaji Dnevnik, ki je bila na TV Slovenija predvajana že 25. aprila. Govor je o prispevku novinarke Tadeje Anžlovar, ob katerem je celotna naša družina jokala – hlipanje pa se je slišalo iz celotne naše soseske, saj se je vsem po vrsti dobesedno trgalo srce. Odmevov sploh nismo gledali tisti dan, ker smo še vedno jokali, tako pretreseni ob grozljivi zgodbi, ki nam jo je predstavila ta pogumna ženska – Tadeja Anžlovar!

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Brat in sestra Buda, ki oddajata nepremičnine, z novinarko Tadejo Anžlovar

© TV Slovenija

Človek včasih res ne ve, kaj bi si mislil. Naj za začetek stopimo kar dobro v medpraznični čas, moramo se namreč ustaviti v oddaji Dnevnik, ki je bila na TV Slovenija predvajana že 25. aprila. Govor je o prispevku novinarke Tadeje Anžlovar, ob katerem je celotna naša družina jokala – hlipanje pa se je slišalo iz celotne naše soseske, saj se je vsem po vrsti dobesedno trgalo srce. Odmevov sploh nismo gledali tisti dan, ker smo še vedno jokali, tako pretreseni ob grozljivi zgodbi, ki nam jo je predstavila ta pogumna ženska – Tadeja Anžlovar!

Pripeljala nas je namreč v skromni dom brata in sestre, ozka uta je to, ki se že trideset let ukvarjata z oddajanjem nepremičnin v Ljubljani. Nika Maca Buda je tako žalostno povedala, da bodo zaradi sprejema sprememb gostinskega zakona, ki bo omejil kratkoročno oddajanje nepremičnin, »morali na zavod za zaposlovanje«. »Zapreti bomo morali podjetje in se počutimo prevarane.« Ja, zakon ne bo rešil stanovanjskega problema v Sloveniji, je poudarila Tadeja Anžlovar in nadaljevala s citatom Nike Mace Buda: »Ni prav, da mi izvajamo socialni program.« In nato je sledila še izjava Katje Rezman, predstavnice sobodajalcev: »To niso stanovanja za družine. Se že dogaja, da bodo šla ta stanovanja na trg.« Grozno!

Res je Tadeja Anžlovar v nadaljevanju objavila tudi izjave ministra Hana in državnega sekretarja Frangeža, a ju nismo več poslušali. Videli smo, kako trpijo ljudje, ki že leta služijo denarce na neurejenem trgu nepremičnin – in trpeli z njimi.

Prav je naredila Tadeja Anžlovar, da ni povedala, da je brat Nike Mace Buda Uroš Buda sicer glavni lobist »Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov«, oh, za kako srčkanim imenom so skrili svoje lobistične cilje, in da je njuno podjetje eno največjih na področju kratkoročnega oddajanja. Bi bili potem sploh lahko sočutni? Bi nas stisnilo pri srcu, če bi nam povedala, da sta brat in sestra lastnika več kot desetih nepremičnin v Ljubljani? Seveda je prav, da nam ni pokazala njunih dohodkov, ker potem ne bi mogli jokati ob grozi, da bosta ta dva urejena človeka lepih manir končala na nečem tako odvratnem, kot je zavod za zaposlovanje! Dva čistokrvna podjetnika, sol in materina dušica srčnega gostoljubja Slovenije, ki vse to počneta iz čistega altruizma, dobrote, država pa takole! In za koga? Za te čudne ljudi, ki nimajo dovolj denarja za stanovanje! Kot je rekla lepo Katja Rezman: družine z umazanimi froci že ne znajo ceniti teh stanovanjskih lepot!

Da ne bo vse črno. V ponedeljek smo pričakovali podoben prispevek o poročilu OECD, da se je davčna obremenitev v Sloveniji povišala za 1,44 odstotne točke in da bodo zdaj vsa slovenska podjetja propadla, na zavodu se bo znašel celo prvi sonček države, predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. No, vsaj na to neumnost niso nasedli, ker se pač zdaj v obremenitev plač všteva še nekdanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga pred tem plačevali s položnico. No, nikar zganjati optimizma: namesto TV Slovenija je ta prispevek naredil Radio Slovenija.