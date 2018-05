Pusti knjigi, da te odpelje

Družba TAM-TAM v sodelovanju z institutom za neprofitno komuniciranje Divja misel objavlja deseti natečaj Plaktivat za oblikovanje mestnega plakata na temo Pusti knjigi, da te odpelje. Cilj komunikacije je ljudi spomniti, da je branje knjig pozabljeno zadovoljstvo in izrazito pozitivna izkušnja. Plakat z zmagovalno idejo bo objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji in prijavljen v tekmovalne dele Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) in Bienale vidnih sporočil Slovenije. Svoja dela lahko prijavite do 22. junija 2018.

Vsakdanja ujetost v ekrane, prehiter tempo življenja, poenostavljene slike realnosti prikazane skozi površne medijske reprezentacije, pogosto preglasijo glas knjig. Te nam lahko, če se jim pustimo zapeljati, dajo in prinesejo veliko lepega. In nam pomagajo v boju z nesmisli vsakdanjika.

Branje knjig prinaša vstopanje v druge svetove in odmike od lastnega, odprtost, mojstrenje misli in jezika. Vodi k avtonomnemu in kritičnemu razmisleku, prinaša večje razumevanje drugega in različnosti, napeljuje k vsesplošnemu reflektiranju sveta in naši aktivni vlogi v njem. Spodbuja miselno živost in s tem našo aktivno vlogo v svetu. Pomembno je za zdravo prihodnost družbe in posameznika.

Branje knjig je danes vedno bolj nekaj, kar se dojema kot (šolska) obveznost. Knjige so vir slabe vesti pri ljudeh, ki ne berejo ali ne berejo toliko, kot bi si želeli sami ali drugi. Starši in učitelji otroke spodbujajo, naj berejo knjige, a jih ne nagovarjajo dovolj z lastnim primerom.

V današnjih časih dominacije šumov, motenj, razpršenosti misli in pomanjkanja koncentracije, branje zahtevnejših knjig predstavlja pravi boj, ki zahteva napor in fizični postanek. Pa vendar so bralci, ki posegajo po zahtevnejših besedilih, nagrajeni z zmožnostjo abstraktnega razumevanja sveta, reflektiranjem nepoznanih sporočil, problemov in odnosov ter spoznavanjem načinov spoprijemanja z njimi.