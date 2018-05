Na Dan mladosti z rdečo zvezdo

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo 25. maja potekala prireditev, ki bo tako kot lani ponovno poudarjala simboliko rdeče zvezde

© Borut Peterlin

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo 25. maja ob 19.00 potekal koncert Svetlane Makarovič z gosti z naslovom Nosil bom rdečo zvezdo, ki bo tako kot lani ponovno poudarjal simboliko rdeče zvezde. Ta Makarovičevi ne pomeni simbola totalitarizma, temveč simbol združevanja, svobode, upora. Naslov koncerta je nastal po pesmi Primoža P Ram Siterja, po njegovih besedah "tihi, osebni izpovedi" o času, ko je rdeča zvezda veljala za simbol napredne misli.

Zamisel za koncertno prireditev Nosil bom rdečo zvezdo se je Makarovičevi porodila pred nekaj leti, ko je SDS v državnem zboru predlagala, da se simbol rdeče zvezde prepove, ker da simbolizira totalitarni režim bivše Jugoslavije. Ko je predlog padel, je ukrojila rdečo zvezdo, jo prišila na belo zastavo ter izobesila čez balkon stanovanja v Trnovem.

Odzivi so bili različni, Svetlani Makarovič pa rdeča zvezda pomeni vse prej kot simbol totalitarizma: "Zame ne pomeni Severne Koreje ali Udbe, ampak simbol svobode, enotnosti, bratstva, upora proti zlu, fašizmu, sovraštvu, proti ščuvanju ljudstva proti vsemu drugačnemu, kot so trenutno begunci. V središču ideje o rdeči zvezdi so svobodna družba, svoboda misli, svoboda izražanja, svoboda tiska," pravi Svetlana Makarovič.

Na letošnjem dogodku se ji bodo na odru pridružili: Iztok Mlakar s svojimi štorijami in baldorijami, Jani Kovačič, ki dela kot zamorc in ne gre na kolena, Drago Mislej Mef, ki ljubi svobodo, Lara Jankovič, ki ve kdo je zmagal, Vlado Poredoš, ki se poslavlja od knapov ter Darko Nikolovski, Primož Siter, Martina Feri,Tomaž Mihelič Marlena, Andrej Rozman Roza, Aphra Tesla, Ivan Rupnik, Polona Vetrih, Janja Majzelj, Miha Bezeljak, Višnja Fičor, Ivan Peternelj, Partizanski pevski zbor, Tržaški partizanski pevski zbor Pinka Tomažiča, Kraški ovčarji in Ovce in drugi.

