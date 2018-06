Pokojni novinar Mladine Štandeker bo dobil spominsko obeležje

Jutri bo v Pesnici, njegovem domačem kraju, proslava in svečano odkritje

Ivo Štandeker (1961–1992), novinar Mladine, ki je poročal iz obleganega Sarajeva, bo jutri v svojem domačem kraju dobil spominsko obeležje

© arhiv Mladine

Jutri, v petek, 8. junija, ob 18.30 bo v Pesnici (dvorana VKTPC) proslava in svečano odkritje spominskega obeležja pokojnega novinarja in vojnega dopisnika Mladine Iva Štandekerja. Od smrti slednjega letos mineva 26 let. Štandeker je bil namreč ranjen med srbskim obstreljevanjem Sarajeva 16. junija 1992 in še istega dne umrl. Na tistem mestu, v sarajevskem naselju Dobrinja, stoji spominska plošča, na kateri je vklesan stavek iz njegovega zadnjega poročila iz obleganega Sarajeva: »Rad imam mesta in sovražim, če jih kdo napada.« Štandeker je umrl star 30 let, po smrti pa ga je slovensko predsedstvo leta 1992 posthumno odlikovalo s častnim znakom svobode.

Pred štirimi leti je o Štandekerju, novinarju, ki je pisal, da bi spreminjal bralce, pisal tudi Max Modic. Njegov zapis si lahko preberete na tej povezavi.

Na Mladini pa smo mu leta 1992 posvetili tudi posebno številko, ki so jo lahko v pdf različici preberete na tej povezavi.