V 95. letu starosti je umrla igralka Štefka Drolc

Štefka Drolc (1923 - 2018)

V 95. letu starosti je umrla slovenska igralka in pedagoginja Štefka Drolc. Igrala je v nekaterih izmed največjih slovenskih filmskih uspešnic, med drugim v filmu Na svoji zemlji, Cvetje v jeseni, Povest o dobrih ljudeh in Deseti brat.

Štefka Drolc je imela več elana kot večina tridesetletnikov, je o njej v intervjuju za Mladino zapisala Katja Perat.

"Bere brez očal, vešče uporablja mobilni telefon, če bi ji kdo ponudil vlogo, ki bi jo očarala, je skoraj zagotovo ne bi zavrnila. Govori se, da je ena največjih slovenskih igralk. Upodabljala je ključne figure slovenskega nacionalnega nezavednega s Cankarjevo materjo na čelu, igrala v prvem slovenskem igranem celovečercu Na svoji zemlji, svoj pečat je pustila na treh velikih odrih – mariborskem, tržaškem in ljubljanskem. Njen glas je močan, četudi nežen; ko se razgovori, tu in tam zanosno udari po mizi. Ko pripoveduje, se zdi, kot da obnavlja spomine, ki jih je vredno obdržati, in tiste, ki jih je nujno, čeprav bi jih bilo verjetno lažje pozabiti. A dober igralec, verjame Štefka Drolc, z bolečino krepi svoj talent. Ko jo vprašam, ali v življenju nastopi trenutek, ko se človeku zazdi, da je doživel dovolj, reče, da se temu trenutku počasi bliža. In čeprav o sebi brez prevelikih zadržkov pove marsikaj, da jasno vedeti, da svojega življenja ne bi rada mitologizirala. Rada bi ohranila takšnega, kakršno je. Lepo, okrutno in bežno," je pred tremi leti o njej zapisala Katja Perat. Intervju si lahko v celoti preberete na tej povezavi.

