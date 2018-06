Jazz ponovno v Ljubljani

59. Jazz festival Ljubljana bo v Cankarjevem domu (in tudi na ploščadi pred hramom kulture) letos potekal od 27. do 30. junija

Zvezdniški trio: Dave Holland, bas; Zakir Hussain, tabla; Chris Potter, saksofon

© arhiv festivala

Jutri se bo v prestolnici priček 59. Jazz festivala Ljubljana. Na otvoritvenem koncertu v Gallusovi dvorani bosta nastopila Kristjan Krajnčan s solo projektom in trio jazzovskih mojstrov, ki ga sestavljajo Dave Holland, Zakir Hussain ter Chris Potter.

Kristijan Krajnčan, priznani bobnar, violončelist in skladatelj z zavidljivo mednarodno uspešno potjo, se predstavlja s solističnim projektom. S stapljanjem sodobnega jazza, klasične in filmske glasbe ter drugih zvrsti v celovito glasbeno pripoved, DrummingCellist ponuja vznemirljiv, svež, drzen in izviren pristop. V raziskovanju možnosti dveh ključnih glasbil njegova glasba energično in gibko prehaja meje. Z lucidno in zaokroženo umetniško vizijo se podaja v prostore onkraj običajnega, povprečnega in uveljavljenih meril.

Trio samih mojstrov svojih glasbil obnavlja ideje jazzistov iz sedemdesetih let 20. stoletja, ki so združevali jazz z drugimi slogi, še najraje z indijsko godbo. Vrtoglava neujemljivost indijskih ritmov se čutno prežema z abstraktnimi in eteričnimi jazzovskimi temami. Dave Holland je na sceni že več kot petdeset let. Igral je na prelomnih albumih Milesa Davisa (Bitches Brew) in pozneje sooblikoval novo sceno, ki je jazz združevala z rockom, etnom, funkom idr. Zakir Hussain sodeluje tako z indijskimi klasičnimi glasbeniki kot tudi z legendami jazza, kot sta John McLaughlin (Shakti) ali Charles Lloyd (Sangam). Chris Potter že vrsto let sodeluje s Hollandom, ob tem pa snema in nastopa z drugimi vodilnimi imeni, kot so Herbie Hancock, John Scofield, Mingus Big Band ali Dave Douglas.

Festival, ki se je leta 1960 začel kot predstavitev domačih klasičnih jazz skupin, se je skozi leta razvijal skupaj s svojo glasbeno zvrstjo in danes prinaša poznavalsko izbran vpogled v sodobno jazzovsko ustvarjalnost.

Evropska jazz mreža (Europe Jazz Network – EJN) je februarja 2018 Jazz festivalu Ljubljana podelila nagrado za najbolj drzen program oziroma "za progresivno selekcijo, ki zaobjema celotno umetniško zvrst s poudarkom na evropskem jazzu ter ponazarja vrednote EJN, kot sta geografska raznolikost in uravnoteženost spolov".

"Pogumni pristopi in odlične izvedbe so naju prepričali, da mora biti festival prav tako pogumen. Poslanstvo Jazz festivala Ljubljana je zagotoviti prostor novim snovanjem."

Letos bodo med drugimi nastopili Lovro Ravbar & Get On Board Collective, Rohey, Lore, Bowrain, Rok Zalokar in številni drugi. Novost festivala pa bo deset dodatnih brezplačnih koncertov v parku pred Cankarjevim domom. celoten program oziroma urnik koncertov pa si lahko ogledate na uradni spletni strani.

Programska vodje festivala Bogdan Benigar in Edin Zubčević sta zapisala, da je festival ogledalo značilnosti časa in trenutka, v katerem živimo, pa tudi raznovrstnosti domačega godbenega prizorišča v vseh njegovih odtenkih, tako generacijsko kot po načinu glasbenega izražanja. "Lahko zatrdimo, da še nikoli doslej nismo bili priče tako močno razvejanemu glasbenemu dogajanju v Sloveniji s številnimi avtorji in glasbeniki, ki delujejo v širokem polju jazza. Pogumni pristopi in odlične izvedbe so naju prepričali, da mora biti festival prav tako pogumen. Poslanstvo Jazz festivala Ljubljana je zagotoviti prostor novim snovanjem. Želiva, da bi vsi delovali v smeri, da bosta tako letošnja kot jubilejna izvedba festivala prihodnje leto najlepši praznik glasbe za domačo in mednarodno glasbeno skupnost ter številne obiskovalce," sta še dodala.

