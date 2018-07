Slovenske dijakinje posnele animirani film o migrantih

"Čemu verjeti? Temu, kar slišiš, vidiš ali doživiš?" sprašujejo v filmu

Zgovoren animirani film z naslovom Na meji, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi ali v posnetku spodaj, je nastal na 11. Filmskem taboru Kolpa, ki je med 3. in 5. julijem potekal na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj ter v širši okolici Bele krajine. Ustvarile so ga slovenske dijakinje (imena avtoric si lahko preberete v odjavni špici filma), ki so film posnele na temo "migranti". Mentorica pri filmu je bila Tadeja Pungerčar, asistentka Nina Baznik, za strokovno podporo pa je poskrbel Timon Leder iz Zavoda Dagiba.

FEMOe5H2MnE