Marjan Horvat | foto: Borut Krajnc

Edo Maajka

Eden najbolj prepoznavnih raperjev z območja nekdanje Jugoslavije, ki tudi ob izidu šeste plošče ostaja neizprosen kritik politične, zlasti nacionalistične stvarnosti Balkana

Edo Maajka na koncertu v ljubljanskem Kinu Šiška aprila 2017

© Aleš Rosa

Ni naključje, da se Edo Maajka, eden najbolj prepoznavnih raperjev z območja nekdanje Jugoslavije, v eni od pesmi na svojem najnovejšem albumu Put u plus opredeli za pripadnika »večne manjšine«. Bošnjak, rojen leta 1978 v muslimanski družini v vasi Osmić pri Brčkem, je bil manjšina na Hrvaškem, kamor se je na tovornjaku spomladi 1992 z drugimi begunci iz BiH umaknil iz pekla vojne. Sprva v Privlako pri Zadru, nato v Zagreb. Po vojni se je vrnil v BiH, v Tuzli vpisal študij kriminalnega prava, vendar je po letu dni šolanje opustil in se zopet preselil v Zagreb. Ker se je poročil s Hrvatico, katoličanko, je v očeh Bošnjakov obveljal za izdajalca, zmerjali so ga celo z »ustašem«. Še bolj je v medijih od Vardarja do Triglava odmevala njegova druga poroka leta 2011. Nova izvoljenka je namreč Judinja, Maajka, vzgojen v muslimanski kulturi, pa je še prilival olja na ogenj z izjavami, da je »zaradi ljubezni pripravljen postati Jud«. Za nekaj let se je par umaknil v Tel Aviv, leta 2016 pa se vrnil v Zagreb.

Edin Osmić alias Edo Maajka je življenjske izkušnje in svoj pogled na politično in družbeno stvarnost Balkana, zlasti na perpetuiranje nacionalizma v regiji, vseskozi »prelival« v glasbo. Njegov prvenec Slušaj mater, izšel v letu 2001, je bil s pesmimi, kot so maščevalna Saletova osveta, ljubezenska Mahir i Alma, (samo)ironična Pare, Pare in Jesmo’l sami, s pogledom »od zunaj« na patologije človeških družb klofuta ekonomskim in političnim elitam, gospodarjem vojne in vsem drugim, ki so zaradi sebičnih interesov podpihovali nacionalistična občutja v ljudeh, živečih v državah, nastalih iz nekdanje Jugoslavije. Gostobesedni »Glavonja iz Brčkega« je po uspešnem prvencu, za katerega je prejel najpomembnejše glasbene nagrade v regiji, na poznejših ploščah (No sikiriki, Stig’o ćumur, Balkansko a naše, Štrajk mozga) še stopnjeval svojo kritiko političnih in socialnih razmer v regiji, se mojstril v umetnosti pripovedovanja zgodb o trpkih usodah ljudi na Balkanu in v sodelovanju z različnimi glasbeniki nenehno preizkušal svoj glasbeni izraz, da bi lahko odpiral tudi druge teme, kot so kritika glasbene estrade in odnosi med spoloma.

Tudi na njegovi ravnokar izdani plošči Put u plus ne manjka neizprosne kritike politične, zlasti nacionalistične stvarnosti Balkana. Vendar pa je iz posameznih pesmi vidno, da je ta plod avtorjevega temeljit(ejš)ega premisleka o političnih zakonitostih lokalne in globalne družbe, pa tudi razumevanja, da več velja »lastna izkušnja kot tuja slika«. Edo Maajka v pesmih navaja niz neprijetnih izkušenj, ki jih ima zaradi svojega (notranjega) begunstva in zaradi (ne)prostovoljnega statusa »večne manjšine«, vendar v primerjavi s prejšnjimi albumi na te izkušnje zdaj gleda drugače, bolj pozitivno. Zaveda se, da so v resnici prednost, saj mu omogočajo – čeprav je status »večne manjšine« za vsakogar težaven in nehvaležen – nov premislek o lokalnih in globalnih političnih pojavih. A le človek »in betwix«, nekje vmes, kar velja za Maajko, lahko pozove somišljenike na ples v »kolu izdajalcev« in k zavrnitvi sodobnega fašizma z odločnim »no pasaran«.

Seveda pa Put u plus govori tudi o njegovi generaciji, katere pripadniki že štejejo 40 let, a se kljub družinskemu življenju in skrbi za vzgojo otrok »vračajo na sceno po repete«. Put u plus je tudi album, ki poslušalca navdaja z optimizmom, kajti Maajka na njem ponuja v premislek spoznanje, da se vsi minusi v življenju, kakor imenuje »občutke strahu, panike, žalosti, tesnobe, ne nazadnje bolezen«, stekajo po »eliptični« poti duhovnega dozorevanja v »plus«. Podobni procesi napredovanja po njegovem, čeprav se zdi drugače, potekajo tudi v družbenih sferah. Vendar le, če se bo več ljudi držalo načela: »Bodi sprememba, ki jo želiš v svetu … bodi svetloba v mraku.«

Odraščali ste v muslimanski družini, izobraževali ste se in ustvarjate na Hrvaškem, poročeni ste z Judinjo. Skozi življenje ste, čeprav jih niste zanikali, »trgali« s sebe vse oznake etnične in verske pripadnosti ter postali »večna manjšina«. A zdi se mi, da z »manjšinskostjo« ne mislite le etničnih pripadnosti, temveč predvsem specifično formo mentis, način mišljenja. Kajti ljudje, ki jih pozivate na »kolo izdajalcev«, so tisti, ki si upajo misliti s svojo glavo. Je tako?